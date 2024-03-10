Именины 10 марта по новому стилю отмечают обладатели 11 мужских и 4 женских имён.

Именины - это особенный день, когда церковь чтит святого с нашим именем. В такую дату можно обратиться к одноименному святому с молитвой или просьбой, и он обязательно вас услышит. Мы рассказали, кто сегодня отмечает День Ангела, и как стоит назвать рожденного 10 марта ребенка, чтобы у него был ангел-хранитель.

Все именины 10 марта по новому стилю

Анастасия: женская форма имени Анастасий, от древнегреческого имени Анастасиос - "воскресший".

Василиса: от древнегреческого имени Басилисса - "царица", "царственная".

Видео дня

Виктор: от латинского слова victor - "победитель".

Галина: образовано от древнегреческого имени Галене - "спокойствие", "тишина", "штиль".

Георгий, Егор: современные варианты древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".

Дмитрий: образовано от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".

Иван: форма древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Леонид: от древнегреческого имени Леонидас - "подобный льву", "потомок льва", "сын льва".

Марк: произошло от греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток" от французского marquis - "маркиз".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Ника: происходит от имени древнегреческой богини победы Ники - "победа".

Павел: образовано от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Поздравления с Днем ангела в стихах, прозе и открытках

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

Пускай День Ангела удачу

Тебе сегодня принесет,

Жизнь станет радостней и ярче

И непременно повезет!

***

Будь счастлив в День Ангела,

Весел вдвойне,

Ведь Ты не один

На огромной Земле.

Небесный заступник

Всегда за спиной

Неслышно шагает

Твоею судьбой.

Пусть он и на миг

Не покинет тебя -

С любовью сегодня

Желают друзья.

***

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, пониманья,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

Ангел небесный хранит нас на свете.

Ангел-хранитель у каждого свой.

Он за тебя в этой жизни в ответе,

Он охраняет и жизнь, и покой.

Может, ему не всегда удаётся

Беды людские рукой отвести.

Знай, что сегодня твой праздник начнётся,

Значит, сегодня должно повезти.

***

Желаю в День Ангела ярких эмоций,

Стать сердцем сильнее, добрее, мудрее!

Улыбкой своею, как лучиком солнца,

Согреть окружающий мир поскорее!

***

С Днем Ангела! Пусть крылья счастья

На всех парах тебя несут

К вершинам светлым и прекрасным,

Где лишь любовь и радость ждут!

***

Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!

***

С Днем ангела тебя! Пусть твой ангел-хранитель тебя защищает от всех бед и неприятностей, пусть услышит и исполнит все твои желания! В день твоего имени желаю семейного счастья, денежного благополучия, мирной и радостной жизни!

***

Есть в году один прекрасный праздник, его свет поистине святой, а значение велико - это День ангела. Я тебя поздравляю, желаю самого крепкого здоровья, и чтобы твой ангел не отлетал от тебя ни на миг, чтобы оберегал и умножал твое счастье. В силу пожеланий искренне верю и крепко тебя обнимаю!

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В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

Ранее мы рассказывали, какие именины в марте 2024 отмечает церковь.

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