Именины - это особенный день, когда церковь чтит святого с нашим именем. В такую дату можно обратиться к одноименному святому с молитвой или просьбой, и он обязательно вас услышит. Мы рассказали, кто сегодня отмечает День Ангела, и как стоит назвать рожденного 10 марта ребенка, чтобы у него был ангел-хранитель.
Все именины 10 марта по новому стилю
Анастасия: женская форма имени Анастасий, от древнегреческого имени Анастасиос - "воскресший".
Василиса: от древнегреческого имени Басилисса - "царица", "царственная".
Виктор: от латинского слова victor - "победитель".
Галина: образовано от древнегреческого имени Галене - "спокойствие", "тишина", "штиль".
Георгий, Егор: современные варианты древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".
Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".
Дмитрий: образовано от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".
Иван: форма древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Леонид: от древнегреческого имени Леонидас - "подобный льву", "потомок льва", "сын льва".
Марк: произошло от греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток" от французского marquis - "маркиз".
Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Ника: происходит от имени древнегреческой богини победы Ники - "победа".
Павел: образовано от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".
Поздравления с Днем ангела в стихах, прозе и открытках
В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!
***
Пускай День Ангела удачу
Тебе сегодня принесет,
Жизнь станет радостней и ярче
И непременно повезет!
***
Будь счастлив в День Ангела,
Весел вдвойне,
Ведь Ты не один
На огромной Земле.
Небесный заступник
Всегда за спиной
Неслышно шагает
Твоею судьбой.
Пусть он и на миг
Не покинет тебя -
С любовью сегодня
Желают друзья.
***
В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, пониманья,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!
***
Ангел небесный хранит нас на свете.
Ангел-хранитель у каждого свой.
Он за тебя в этой жизни в ответе,
Он охраняет и жизнь, и покой.
Может, ему не всегда удаётся
Беды людские рукой отвести.
Знай, что сегодня твой праздник начнётся,
Значит, сегодня должно повезти.
***
Желаю в День Ангела ярких эмоций,
Стать сердцем сильнее, добрее, мудрее!
Улыбкой своею, как лучиком солнца,
Согреть окружающий мир поскорее!
***
С Днем Ангела! Пусть крылья счастья
На всех парах тебя несут
К вершинам светлым и прекрасным,
Где лишь любовь и радость ждут!
***
Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!
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С Днем ангела тебя! Пусть твой ангел-хранитель тебя защищает от всех бед и неприятностей, пусть услышит и исполнит все твои желания! В день твоего имени желаю семейного счастья, денежного благополучия, мирной и радостной жизни!
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Есть в году один прекрасный праздник, его свет поистине святой, а значение велико - это День ангела. Я тебя поздравляю, желаю самого крепкого здоровья, и чтобы твой ангел не отлетал от тебя ни на миг, чтобы оберегал и умножал твое счастье. В силу пожеланий искренне верю и крепко тебя обнимаю!
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В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
Ранее мы рассказывали, какие именины в марте 2024 отмечает церковь.