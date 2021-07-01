Именины - это день церковной памяти святого, чье имя носит человек. В день ангела своего святого христианин обращается к небесному покровителю. Многие верующие родители в день рождения или крещения ребенка выбирают имя из списка именин. Так святой будет оберегать мальчика или девочку со своим именем.
Мужские именины 1 июля 2021 года
Александр: произошло от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Василий: образовано от древнегреческого имени Басилейос - "царский, царственный".
Виктор: от латинского слова victor - "победитель".
Леонтий: от древнегреческого имени Леонтиос, происходящее от леонтейос - "львиный".
Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
Вам также может быть интересно:
- Начался Петров пост в 2021 году: календарь питания по дням, что можно и нельзя есть
- Религиозные праздники в июле 2021: православный календарь на месяц
- Ивана Купала в 2021 году: история и традиции мистического праздника
- 1 июля 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram