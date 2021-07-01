В этот день празднуются 5 мужских именин.

Именины - это день церковной памяти святого, чье имя носит человек. В день ангела своего святого христианин обращается к небесному покровителю. Многие верующие родители в день рождения или крещения ребенка выбирают имя из списка именин. Так святой будет оберегать мальчика или девочку со своим именем.

Мужские именины 1 июля 2021 года

Александр: произошло от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Василий: образовано от древнегреческого имени Басилейос - "царский, царственный".

Виктор: от латинского слова victor - "победитель".

Леонтий: от древнегреческого имени Леонтиос, происходящее от леонтейос - "львиный".

Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

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Автор: Екатерина Пулатова