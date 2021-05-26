Ежедневно в церкви вспоминают некоторых святых и посвящают день их церковной памяти. В день почитания своего одноименного святого христианин празднует именины. Именины - это духовный день рождения человека, когда он устанавливает духовную связь со своим небесным покровителем. Чтобы у ребенка появился ангел-хранитель, малышу выбирают имя из списка именин, которые отмечаются в его день рождения.
Мужские именины 27 мая 2021 года
Александр: образовано от древнегреческого имени Александрос, от слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Иван, Ян: форма древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Леонтий: образовано от древнегреческого имени Леонтиос, от леонтейос - "львиный".
Макар: от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".
Максим: форма римского родового имени Maximus - "величайший".
Марк: происходит от греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток", и от французского marquis - "маркиз".
Никита: от древнегреческого слова никетес - "победитель".
Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Яков: форма древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".
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