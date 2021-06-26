Именины – это день памяти христианского святого или мученика, имя которого носит верующий. Одноименный святой считается защитником человека от несчастий и бед. Чтобы покровитель оберегал ребенка, мальчику или девочке выбирают имя из списка церковных именин в день рождения малыша.
Мужские именины 26 июля 2021 года
Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Андрей: от древнегреческого имени Андреас, что происходит от андрос - "мужчина", "человек"; также существует перевод "мужественный", "смелый", "отважный".
Даниил: от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".
Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый Деметре (богине плодородия)", "земледелец".
Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Савва: форма древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба - "старик, старец, мудрец" краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота".
Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".
Женские именины 26 июля 2021 года
Акилина: образовано от латинского aquilinus - "орлиный".
Александра: женский вариант имени Александр - "защитник людей".
Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".
Антонина: образовано от греческого слова антао - "вступающая в бой", "состязающаяся в силе", "противница", "противостоящая", "достойная похвалы" или антос - "цветок".
Пелагея: от древнегреческого имени Пелагиа - "морская".
Вам также может быть интересно:
- Именины в июле: кто отмечает День ангела в этом месяце, мужские и женские имена
- Ивана Купала 2021: дата праздника, история и обычаи, что нельзя делать
- День молодежи 2021: дата и история праздника, как принято отмечать
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram