В этот день отмечается 8 мужских и 5 женских именин.

Именины – это день памяти христианского святого или мученика, имя которого носит верующий. Одноименный святой считается защитником человека от несчастий и бед. Чтобы покровитель оберегал ребенка, мальчику или девочке выбирают имя из списка церковных именин в день рождения малыша.

Мужские именины 26 июля 2021 года

Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Андрей: от древнегреческого имени Андреас, что происходит от андрос - "мужчина", "человек"; также существует перевод "мужественный", "смелый", "отважный".

Даниил: от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".

Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый Деметре (богине плодородия)", "земледелец".

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Савва: форма древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба - "старик, старец, мудрец" краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота".

Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".

Женские именины 26 июля 2021 года

Акилина: образовано от латинского aquilinus - "орлиный".

Александра: женский вариант имени Александр - "защитник людей".

Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

Антонина: образовано от греческого слова антао - "вступающая в бой", "состязающаяся в силе", "противница", "противостоящая", "достойная похвалы" или антос - "цветок".

Пелагея: от древнегреческого имени Пелагиа - "морская".

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Автор: Екатерина Пулатова