Именинники 20 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка
Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года почитают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.
Согласно церковному православному календарю, 20 августа отмечаются 13 мужских именин. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, родившихся в этот августовский день.
Именины 20 августа 2020: мужские имена
В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:
Читайте такжеРелигиозные праздники в августе 2020: православный календарь на месяц
Александр - от древнегреческого имени Александрос: "алекс" - "защищать" и "андрос" - "человек", "мужчина";
Алексей - от древнегреческого имени Алексиос ("защитник");
Антон - от римского родового имени Antonius, происходящего от древнегреческого "Анта" ("встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "соревноваться"), или "антос" (то есть "цветок");
Афанасий - от древнегреческого имени Атанасиос, происходящего от слова Атанатос ("бессмертный");
Василий - от древнегреческого имени Басилейос ("царский, царственный");
Дементий - происходит от латинского - "укротитель", "усмиряющий";
Дмитрий - от древнегреческого имени Деметриос - "посвященный Деметре (богине плодородия)", "земледелец";
Елисей - от древнееврейского имени Элиша ("Бог - спасение"), один из вариантов произношения имени Одиссей, происходящего от греческого имени Одюссеус ("сердитый", "гневный");
Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");
Митрофан - от древнегреческого имени Метрофанес: "метер" - "мать" + "файно" - "показывать, светить, являть";
Михаил - от древнееврейского имени Михаэль ("равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога";
Петр - от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный");
Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").
Именины 20 августа 2020: женские имена
Женских имен на сегодня в православном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы назвать родившуюся в этот августовский день девочку, следуя православным традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram