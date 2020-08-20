Именинники 20 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

Согласно церковному календарю, в этот день празднуются только мужские именины.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года почитают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.

Согласно церковному православному календарю, 20 августа отмечаются 13 мужских именин. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, родившихся в этот августовский день.

Именины 20 августа 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

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Александр - от древнегреческого имени Александрос: "алекс" - "защищать" и "андрос" - "человек", "мужчина";

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос ("защитник");

Антон - от римского родового имени Antonius, происходящего от древнегреческого "Анта" ("встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "соревноваться"), или "антос" (то есть "цветок");

Афанасий - от древнегреческого имени Атанасиос, происходящего от слова Атанатос ("бессмертный");

Василий - от древнегреческого имени Басилейос ("царский, царственный");

Дементий - происходит от латинского - "укротитель", "усмиряющий";

Дмитрий - от древнегреческого имени Деметриос - "посвященный Деметре (богине плодородия)", "земледелец";

Елисей - от древнееврейского имени Элиша ("Бог - спасение"), один из вариантов произношения имени Одиссей, происходящего от греческого имени Одюссеус ("сердитый", "гневный");

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Митрофан - от древнегреческого имени Метрофанес: "метер" - "мать" + "файно" - "показывать, светить, являть";

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль ("равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога";

Петр - от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный");

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 20 августа 2020: женские имена

Женских имен на сегодня в православном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы назвать родившуюся в этот августовский день девочку, следуя православным традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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Автор: Алина Вишневская