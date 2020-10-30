Новый дудл Google
Поисковая система Google выпустила дудл, посвященный празднованию Хэллоуина.
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На стартовой странице поисковика появилось изображение кота в скафандре на дне моря. Так, пользователь Google может помочь животному расправиться с нападающими на него приведениями.
Как это сделать? С помощью курсора мышки, рисуя характерные появляющиеся символы. Для получения большего удовольствия от игры не забудьте включить звук.
Хэллоуин: что это за праздник
- Хэллоуин - это международный праздник, который особенно популярен в англоязычных странах. Отмечается он ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. История Хэллоуина уходит корнями к кельтскому празднику Самайна, когда злые духи, как считалось, на день возвращались в мир живых.
- Верование про возвращение недоброжелательных душ на землю перекочевали из Самайна в Хэллоуин. Чтобы отпугивать злобных духов, дома украшают фонарями из тыквы и страшными украшениями.
- Традиции празднования Хэллоуина отличаются в разных странах.
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