Завтра в гороскопе будут преобладать не личные, а в первую очередь общественные интересы. Несмотря на пятницу, на работе все будут стараться выкладываться по максимум и озаботятся общим результатом.
Овен
Завтра возрастают удачливость, коммуникабельность, быстрота реакции. Этот день позволит вам наладить коммуникацию с окружающими, прийти к согласию с партнером или обрести мир в душе.
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Телец
Завтра звезды гороскопа категорически не советуют Тельцу обсуждать какой-либо важный вопрос с людьми, от которых зависит продвижение его дел. Советы других людей способны лишь все усложнить.
Близнецы
Завтра весь день Близнецов будет характеризоваться необходимостью делать выбор. Главное, что Близнецам не удастся занять нейтральную позицию: им придется принять решение в пользу одного из вариантов.
Рак
Завтра Рак захочет расчистить пространство вокруг себя и едва ли не целый день проведет за уборкой. Это поможет вам ближе к концу дня навести порядок и в мыслях.
Лев
Вероятно, что личная жизнь не будет слишком занимать Львов – создавшаяся напряженность в профессиональной деятельности и в финансовом положении будет требовать большой концентрации сил.
Дева
Завтра Дева может испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме. Лучше отложите решение сложных задач на потом.
Весы
Завтра Весы будут схватывать все на лету! Их мозг обещает работать быстро и четко, помогая Весам ориентироваться в самой сложной обстановке.
Скорпион
Завтра Скорпион не настроен рисковать деньгами, даже если ситуация будет его к этому подталкивать. В последнее время вы склонны к экономии, и это нельзя назвать плохим качеством.
Стрелец
Завтра повышенная работоспособность поможет вам справиться с любыми делами, особенно с теми, которые требуют концентрации внимания.
Козерог
В четверг вас будет преследовать мысль, что вы что-то упускаете. Невозможно быть в курсе всего, поэтому сегодня Козерогу стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что он знает точно, то есть на обычных текущих вопросах.
Водолей
Завтра Водолею противопоказано браться за любые важные проекты – есть большая вероятность их провалить.
Рыбы
Завтра во всем, за что бы Рыбы ни брались, они будут склонны до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях их упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда.
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