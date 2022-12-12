Будущее человека формирует свободный выбор в каждой конкретной ситуации, отметили в Православной церкви Украины.

Утверждение, что гадание на Андрея поможет узнать будущее, является ошибочным, поскольку Бог создал человека свободным, и нет никакой "заранее определенной судьбы".

Именно свободный выбор человека в каждой конкретной ситуации формирует его будущее, говорится на странице Православной церкви Украины в Facebook.

В ПЦУ отметили, что Бог не нарушает свободу людей, а дьявол стремится держать в рабстве и контролировать.

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В церкви добавили, что истинной причиной гадания является маловерие.

"А что делают всякого рода гадания, предсказания, раскладки карт, гороскопы и прочая подобная "магия"? Вместо Бога они "рисуют" будущее. Да, именно рисуют, ведь неоднократно учеными доказаны последствия подобных гаданий: самовнушение, программирование, психологическая зависимость и уязвимость. Разве это от Бога? Нет, от лукавого", - говорится в сообщении.

День Андрея Первозванного 2022 и гадания - что надо знать

Напомним, 12 декабря по церковному календарю отмечается День Андрея Первозванного - это один из 12 апостолов.

В ночь на 13 декабря издревле молодежь пытается узнать свое будущее. Гадания на Андрея есть очень разные, в частности, популярное гадание с расческой.

Перед сном девушки клали под подушку расческу и трижды говорили: "Суженый мой, приходи ко мне во сне и расчеши меня".

Считается, что если ночью девушке приснится какой-то мужчина, то он и является ее суженым.

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