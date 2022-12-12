УНИАН собрал самые распространенные гадания на День Андрея Первозванного 12 декабря.

12 декабря церковь отмечает День Андрея Первозванного, одного из двенадцати апостолов. Давняя традиция этого дня - различные гадания и обряды. Издавна молодежь в ночь с 12 на 13 декабря собиралась вместе и пыталась заглянуть в свое будущее. И хотя церковь не одобряет такие ритуалы, многие люди хотят узнать свою судьбу.

Самые популярные гадания в ночь Андрея Первозванного

Гадание на ветке вишни . Вечером 12 декабря на улице девушке нужно отломить ветку вишни так, чтобы её никто не видел. Потом ветку ставят в вазу с водой и приговаривают: "Святой Андрей, надеюсь на тебя! Дай, что б вишня зацвела, мою судьбу на порог привела". Если до Рождества ветка зацветет, то в следующем году девушка выйдет замуж.

. Вечером 12 декабря на улице девушке нужно отломить ветку вишни так, чтобы её никто не видел. Потом ветку ставят в вазу с водой и приговаривают: "Святой Андрей, надеюсь на тебя! Дай, что б вишня зацвела, мою судьбу на порог привела". Если до Рождества ветка зацветет, то в следующем году девушка выйдет замуж. Гадание с чашками . Группа берет одинаковые чашки по количеству участниц. В каждую чашку кладут по одному предмету. Кольцо означает свадьбу, монета - богатство, хлеб - благополучие, соль - плохие новости, пуговица - хлопоты. Чашки накрывают и перемешивают. Затем каждый человек берет случайную чашку и узнает свою судьбу.

. Группа берет одинаковые чашки по количеству участниц. В каждую чашку кладут по одному предмету. Кольцо означает свадьбу, монета - богатство, хлеб - благополучие, соль - плохие новости, пуговица - хлопоты. Чашки накрывают и перемешивают. Затем каждый человек берет случайную чашку и узнает свою судьбу. Гадание на полотенцах . Вечером 12 декабря незамужняя девушка выносит на улицу белое полотенце и приговаривает: "Суженый мой, судьбой подаренный, ночью ко мне приходи и полотенцем утрись". Если полотенце утром влажное, то в следующем году быть свадьбе.

. Вечером 12 декабря незамужняя девушка выносит на улицу белое полотенце и приговаривает: "Суженый мой, судьбой подаренный, ночью ко мне приходи и полотенцем утрись". Если полотенце утром влажное, то в следующем году быть свадьбе. Гадание на зернах . Для гадания набирают жменю зерна, крупы, фасоли или семечек. Затем задают вопрос, на который можно ответить "да" или "нет", и пересчитывают количество предметов в жмене. Если число четное, то ответ на вопрос положительный.

. Для гадания набирают жменю зерна, крупы, фасоли или семечек. Затем задают вопрос, на который можно ответить "да" или "нет", и пересчитывают количество предметов в жмене. Если число четное, то ответ на вопрос положительный. Гадание с кольцом для парня . Для гадания на дно небольшого горшочка наливали густой мед и клали в него кольцо. Парень должен достать кольцо губами так, чтобы не запачкать в меду нос. Если у него получится, то он женится в следующем году.

. Для гадания на дно небольшого горшочка наливали густой мед и клали в него кольцо. Парень должен достать кольцо губами так, чтобы не запачкать в меду нос. Если у него получится, то он женится в следующем году. Гадание на сон . Перед сном девушка кладет под подушку расческу и трижды проговаривает: "Суженый мой, приходи ко мне во сне и расчеши меня". Если ночью приснится мужчина, то он предназначен ей судьбой.

. Перед сном девушка кладет под подушку расческу и трижды проговаривает: "Суженый мой, приходи ко мне во сне и расчеши меня". Если ночью приснится мужчина, то он предназначен ей судьбой. Гадание на характер мужа . Девушка раскладывает в четырех углах комнаты четыре предмета: зеркало, книгу и шкатулку, нож. Затем крутится вокруг своей оси с закрытыми глазами несколько раз. К какому предмету девушка ближе всего повернется - таким будет характер у её мужа. Зеркало - самолюбивый, книга - умный, шкатулка - щедрый, нож - работящий.

. Девушка раскладывает в четырех углах комнаты четыре предмета: зеркало, книгу и шкатулку, нож. Затем крутится вокруг своей оси с закрытыми глазами несколько раз. К какому предмету девушка ближе всего повернется - таким будет характер у её мужа. Зеркало - самолюбивый, книга - умный, шкатулка - щедрый, нож - работящий. Гадание на имя половинки . Гадающий заготавливает 12 листков бумаги и пишет на них 11 любых имен, а один листок оставляет пустым. Мужчины пишут женские имена, а женщины - мужские. Затем листки кладут под подушку перед сном. Утром вытягивают случайный лист - на нем будет написано имя половинки. Если попался пустой листок, то судьба хочет оставить имя в тайне.

. Гадающий заготавливает 12 листков бумаги и пишет на них 11 любых имен, а один листок оставляет пустым. Мужчины пишут женские имена, а женщины - мужские. Затем листки кладут под подушку перед сном. Утром вытягивают случайный лист - на нем будет написано имя половинки. Если попался пустой листок, то судьба хочет оставить имя в тайне. Гадание на сапогах . Группа девушек собирается вместе и берет по своему сапогу. Сапоги выстраивают в шеренгу и переставляют через дом - от стены до порога. Чей сапог первый достигнет порога - та девушка первая выйдет замуж.

. Группа девушек собирается вместе и берет по своему сапогу. Сапоги выстраивают в шеренгу и переставляют через дом - от стены до порога. Чей сапог первый достигнет порога - та девушка первая выйдет замуж. Гадание на детей . Гадание проводят если ночью обещают морозы. Для этого наливают воду в стакан и опускают на дно кольцо. Стакан оставляют на ночь на улице. Утром считают бугорки и ямы на льду на стакане. Количество ямок соответствует количеству дочерей, а количество бугорков - числу сыновей.

. Гадание проводят если ночью обещают морозы. Для этого наливают воду в стакан и опускают на дно кольцо. Стакан оставляют на ночь на улице. Утром считают бугорки и ямы на льду на стакане. Количество ямок соответствует количеству дочерей, а количество бугорков - числу сыновей. Гадание на четырех кольцах . Для гадания нужно взять четыре кольца: золотое, серебряное, драгоценное и простое. Затем кольца опускают в глубокую емкость с зерном и перемешивают. Потом вытягивают кольцо наугад и узнают свою судьбу на следующий год. Золотое кольцо означает свадьбу, серебряное - взаимную влюбленность, драгоценное - невзаимную любовь, а простое - одиночество.

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