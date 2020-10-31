Вечер Хэллоуина - отличный повод "пощекотать нервы" за просмотром страшного фильма.

Сегодня весь мир отмечает праздник Хэллоуин - день нечисти и кошмаров. Вечер Хэллоуина - лучшее время для того, чтобы завершить праздничный день за просмотром фильма ужасов. Предлагаем вам список фильмов ужасов, которые скрасят ваш вечер Хэллоуина и помогут полностью погрузиться в атмосферу жуткого праздника.

1. Чужой (Alien), 1979 год, режиссер Ридли Скотт

Читайте такжеВышел новый тизер фильма ужасов "Хэллоуин убивает" Этот научно-фантастический фильм ужасов известен как один из лучших хорроров всех времен. Кино получило "Оскар" за визуальные эффекыт и множество престижных наград. События фильма происходят на космическом корабле, экипаж которого столкнулся с ужасным инопланетным монстром. Актриса Сигурни Уивер прекрасно справилась с главной ролью фильма и передала зрителю эмоции ужаса и отчаяния.

2. Кладбище домашних животных (Pet Sematary), 2019 год, режиссер Кевин Колш

Фильм снят по сюжету известного романа Стивена Кинга, мастера жанра ужасов. Главный герой фильма вместе с семьей переезжает в новый городок и поселяется возле кладбища, где местные жители хоронят своих питомцев. Однажды его кот погибает, и семья хоронит его на кладбище. А на следующий день питомец вернулся домой живым и в очень плохом настроении.

3. Оно (It), 2017, режиссер Андрес Мускетти

Этот фильм вышел не так давно, но уже стал культовым и очень полюбился публике. Кино является одной из самых известных экранизаций романов Стивена Кинга. Группа из семерых подростков из маленького городка пытаются найти и поймать ужасного монстра Пеннивайза, который принимает образ клоуна. Пеннивайз ранее уже не раз нападал на город и убивал детей, а спустя 27 лет он вернулся за новыми жертвами.

4. Ужас Амитивилля (The Amityville Horror), 2005, режиссер Эндрю Дуглас

Этот культовый фильм снят на основе реальной истории. Семейная пара с детьми переезжает в дом, где годом ранее мужчина застрелил всю свою семью по приказу голосов в голове, как он признался. Вскоре с семьей начинают происходить странные вещи: они чувствуют постоянный холод и видят призраков. Ужасный дом начинает сводить с ума своих жильцов.

5. Франкенвини (Frankenweenie), 2012, режиссер Тим Бёртон

Черно-белый мультфильм от студии Дисней - один из лучших семейных фильмов ужасов, который можно смотреть с ребенком. Режиссер Тим Бёртон снял очень атмосферный фильм с уникальным визуальным стилем. Главный герой - мальчик по имени Виктор, который в результате опытов сумел воскресить свою погибшую собаку. Жители города узнают об этом и загораются желанием воскресить своих умерших любимцев.

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Автор: Екатерина Пулатова