18 октября отмечается необычный официальный праздник – Всемирный день женского счастья. Неофициально праздник имеет ещё несколько дат – 21 февраля и 11 июня. Цель дня – обратить внимание на проблему женской депрессии. Каждая женщина заслуживает того, чтобы быть счастливой.
Предлагаем поздравить дам и сделать их чуточку счастливее с помощью открыток и стихов.
Поздравления с Днем женского счастья
Почаще близким улыбайся,
Тепло души дари любя!
Веселой, яркой оставайся!
Все краски счастья – для тебя!
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От души с днем счастья поздравляю,
И искренне тебе его желаю.
А ещё улыбок, солнца, доброты,
Море позитива, океан любви.
Всегда лишь белой в жизни полосы,
И пусть исполнятся скорей твои мечты!
***
Пусть словно в сказке сбудутся мечты,
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой!
Вокруг цветут прекрасные цветы
И дарят все желанные подарки!
***
Как Богиня, ты прекрасна!
И цветёшь день ото дня!
Много – много тебе счастья,
Радости, любви, добра!
Веселей шагай по жизни,
Будь любимой, нежной будь!
Меньше плачь и больше смейся,
Про невзгоды позабудь!
***
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут!
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С Днем женского счастья! Желаю быть счастливой, радоваться жизни, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных, надежных друзей и, главное, любить и быть любимой. Оставайся всегда такой же молодой, светлой, доброй, веселой и радостной!
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С днем женского счастья! Пусть твоя голова кружится от любви, а земля уходит из-под ног от счастья. Пусть тебя согревают теплые слова близких и родных, пусть твое сердце никогда не познает разочарования. Желаю много тебе улыбок и позитива в жизни.