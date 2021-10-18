Всемирный день женского счастья отмечается трижды в году.

18 октября отмечается необычный официальный праздник – Всемирный день женского счастья. Неофициально праздник имеет ещё несколько дат – 21 февраля и 11 июня. Цель дня – обратить внимание на проблему женской депрессии. Каждая женщина заслуживает того, чтобы быть счастливой.

Предлагаем поздравить дам и сделать их чуточку счастливее с помощью открыток и стихов.

Поздравления с Днем женского счастья

Почаще близким улыбайся,

Тепло души дари любя!

Веселой, яркой оставайся!

Все краски счастья – для тебя!

***

От души с днем счастья поздравляю,

И искренне тебе его желаю.

А ещё улыбок, солнца, доброты,

Море позитива, океан любви.

Всегда лишь белой в жизни полосы,

И пусть исполнятся скорей твои мечты!

***

Пусть словно в сказке сбудутся мечты,

И станет жизнь чудесной, легкой, яркой!

Вокруг цветут прекрасные цветы

И дарят все желанные подарки!

***

Как Богиня, ты прекрасна!

И цветёшь день ото дня!

Много – много тебе счастья,

Радости, любви, добра!

Веселей шагай по жизни,

Будь любимой, нежной будь!

Меньше плачь и больше смейся,

Про невзгоды позабудь!

***

Пусть будет так, как хочешь ты,

Пусть ожиданья не обманут,

И все прекрасные мечты

Пускай действительностью станут!

***

С Днем женского счастья! Желаю быть счастливой, радоваться жизни, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных, надежных друзей и, главное, любить и быть любимой. Оставайся всегда такой же молодой, светлой, доброй, веселой и радостной!

***

С днем женского счастья! Пусть твоя голова кружится от любви, а земля уходит из-под ног от счастья. Пусть тебя согревают теплые слова близких и родных, пусть твое сердце никогда не познает разочарования. Желаю много тебе улыбок и позитива в жизни.

Автор: Екатерина Пулатова