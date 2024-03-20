20 марта, в день весеннего равноденствия, в мире отмечают День Земли.

Сегодня во всем мире празднуют День Земли. В календаре существует два таких праздника - 20 марта и 22 апреля. Нынешний День Земли проводится каждый год в день весеннего равноденствия. Рассказываем о его традициях и значении.

День Земли - история праздника

Дату Дня Земли выбрали и утвердили 1971 году в Организации Объединенных Наций. Было решено проводить праздник в день весеннего равноденствия - в это время меняется биологический ритм планеты, и она переходит на новый виток развития. Об этом написано и в обращении ООН:

День Земли - это специальное время, которое предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную зависимость друг от друга.

Появился День Земли еще в 1840-х годах - тогда известный американский общественный деятель Джон Мортон развернул большую кампанию по посадке деревьев и кустов. В 1872 году он предложил установить День дерева, который сразу же стал очень популярен - в течение первого дня жители штата высадили около миллиона деревьев. Начиная с 1970 года смысл праздника стал шире и у него появилось новое название - День Земли, который ООН официально и признала в 1971 году.

Что принято делать в День Земли

У Дня Земли 20 марта - миротворческая и гуманистическая миссия, тогда как у праздника 22 апреля - экологическая.

20 марта по всему миру проходят миротворческие и экологические акции. Антропогенное воздействие человека и войны наносят большой вред планете, который она не может сама преодолеть. Поэтому День Земли 20 марта имеет особое значение сегодня, когда нашу жизнь отравляет яд войны.

По сложившейся традиции в День Земли в большинстве стран 20 марта принято в течении одной минуты звонить в Колокол Мира - символ мирной жизни и дружбы всех народов. Звон колокола призывает задуматься, как сохранить планету и жизнь на ней.

Напомним, что в 2020 году в Украине объявили о мемориальном проекте - создании четырех колоколов Памяти, Победы, Мира и Единства. Два из них - Колокол Мира и Колокол Единства - запланировали установить в Донецке и Симферополе. В момент, когда в Украине наступит мир, мы одновременно услышим все четыре.

Ранее мы рассказывали, что нужно сделать в день весеннего равноденствия в 2024 году - традиции, ритуалы и запреты.

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