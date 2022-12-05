День волонтера - очень важный праздник для Украины в этом году во время войны.

5 декабря отмечается Международный день волонтеров. Праздник был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1985 году. Волонтеры - это добровольцы, которые без всякой награды трудятся на благо общества и родины.

В Украине волонтерское движение зародилось в 90-ых годах, а расцвело в 2014 году во время начала войны с Россией. Этот праздник особенно важен для Украины в 2022 году. Именно волонтеры помогают украинским военным, собирают для них лекарства, оборудование и амуницию, поставляют на фронт еду и буржуйки. Без волонтерского труда армии было бы намного труднее.

УНИАН собрал красивые поздравления, стихи и открытки для волонтеров, которыми вы можете поздравить всех родных и друзей, кто встал в ряды волонтеров.

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Поздравления с Днем волонтера 2022

День добровольцев, поздравляю

Всех тех, кто рад всегда помочь.

Здоровья, сил, добра желаю,

Проблемы в жизни превозмочь.

Спасибо вам за все старания,

За вклад, что каждый внес из вас,

Пускай Господь вас охраняет,

Вы все, ребята, просто класс!

***

Спасибо вам за добрые дела!

Ведь вы по доброй воле их творите!

Желаю, чтоб дорога вас вела

К множеству прекраснейших открытий,

А также к новым целям и мечтам,

Которые лишь благо принесут!

Здоровья, много сил желаю вам,

Пускай вас всех всегда успехи ждут!

***

Поздравляем волонтёров,

Вы не знаете про лень,

И желаем на пятёрку

Проводить свой каждый день!

Дорогие добровольцы,

Мы за всё благодарим,

Принять почести извольте,

Труд ваш так неоценим!

***

Они всегда спешат на помощь,

Не нужно их просить и звать.

Хоть днем придут, хоть ночью в полночь,

И долго не заставят ждать.

Вам, добровольцы, в праздник этот

Сказать "спасибо" мы хотим.

Ведь там, где вы – там много света,

Так пусть он будет негасим!

***

Давайте скажем тем "Спасибо",

Кто за бесплатно, от души,

Бросает знания и силы,

Чтоб людям помогать другим.

Он доброволец, волонтер он,

Название не меняет суть,

Всегда тревогой переполнен

Готов всем руку протянуть.

***

Эти люди без оглядки

Силы, жизни отдают.

Не постигнуть всем загадки,

Отчего вперед идут.

Добровольцев поздравляю,

Вам ребята, мой поклон.

Ведь для вас в душе особый,

Свой неписаный закон.

***

Добровольцев нынче славим,

Всем желаем мы добра,

Мира, радости, удачи

И душевного тепла.

Пусть призвание вдохновляет,

Дарит радость и задор,

Пусть ведет удача с вами

Свой особый разговор.

***

Поздравляю всех волонтеров с их праздником! Вы без всякой награды помогаете украинским военным и гражданским, приближая нашу победу. Ваш труд не всегда ценят, но Украина гордится вами! Спасибо вам за всё!

***

Дорогие волонтеры! С профессиональным праздником! Благодаря вам и вашим усилиям, этот мир становится добрее, безопаснее, счастливее. Без вам невозможна была бы победа Украины! Счастья вам, процветания, жизненной энергии, новых важных достижений. С Днем волонтера!

***

Дорогой волонтер, искренне и от всей души поздравляю тебя с праздником! Ты светлый и бескорыстный человек, и мы все благодарны тебе за твой тяжелый труд! Пусть твоя волонтерская ноша будет легкой, пусть твой труд ценят и уважают, а энергия тебя переполняет! С праздником тебя! Слава Украине!

***

Дорогие добровольцы! Примите от нас самые сердечные поздравления с вашим праздником. Выражаем вам слова благодарности от своего имени и от имени каждого человека за ваш бескорыстный труд во благо процветания добра и мира на земле, за искреннюю помощь военным и тем, кто в ней нуждается!

***

Поздравляю с Днем волонтера! Пусть этот день даст понять каждому, что отдавая людям что-то хорошее и доброе, ты получаешь взамен в два раза больше. Пусть в твоей душе навсегда поселится и отзывчивость, а сердце пусть стремится к благим поступкам и добрым деяниям.

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