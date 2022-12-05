5 декабря отмечается Международный день волонтеров. Праздник был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1985 году. Волонтеры - это добровольцы, которые без всякой награды трудятся на благо общества и родины.
В Украине волонтерское движение зародилось в 90-ых годах, а расцвело в 2014 году во время начала войны с Россией. Этот праздник особенно важен для Украины в 2022 году. Именно волонтеры помогают украинским военным, собирают для них лекарства, оборудование и амуницию, поставляют на фронт еду и буржуйки. Без волонтерского труда армии было бы намного труднее.
УНИАН собрал красивые поздравления, стихи и открытки для волонтеров, которыми вы можете поздравить всех родных и друзей, кто встал в ряды волонтеров.
Поздравления с Днем волонтера 2022
День добровольцев, поздравляю
Всех тех, кто рад всегда помочь.
Здоровья, сил, добра желаю,
Проблемы в жизни превозмочь.
Спасибо вам за все старания,
За вклад, что каждый внес из вас,
Пускай Господь вас охраняет,
Вы все, ребята, просто класс!
***
Спасибо вам за добрые дела!
Ведь вы по доброй воле их творите!
Желаю, чтоб дорога вас вела
К множеству прекраснейших открытий,
А также к новым целям и мечтам,
Которые лишь благо принесут!
Здоровья, много сил желаю вам,
Пускай вас всех всегда успехи ждут!
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Поздравляем волонтёров,
Вы не знаете про лень,
И желаем на пятёрку
Проводить свой каждый день!
Дорогие добровольцы,
Мы за всё благодарим,
Принять почести извольте,
Труд ваш так неоценим!
***
Они всегда спешат на помощь,
Не нужно их просить и звать.
Хоть днем придут, хоть ночью в полночь,
И долго не заставят ждать.
Вам, добровольцы, в праздник этот
Сказать "спасибо" мы хотим.
Ведь там, где вы – там много света,
Так пусть он будет негасим!
***
Давайте скажем тем "Спасибо",
Кто за бесплатно, от души,
Бросает знания и силы,
Чтоб людям помогать другим.
Он доброволец, волонтер он,
Название не меняет суть,
Всегда тревогой переполнен
Готов всем руку протянуть.
***
Эти люди без оглядки
Силы, жизни отдают.
Не постигнуть всем загадки,
Отчего вперед идут.
Добровольцев поздравляю,
Вам ребята, мой поклон.
Ведь для вас в душе особый,
Свой неписаный закон.
***
Добровольцев нынче славим,
Всем желаем мы добра,
Мира, радости, удачи
И душевного тепла.
Пусть призвание вдохновляет,
Дарит радость и задор,
Пусть ведет удача с вами
Свой особый разговор.
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Поздравляю всех волонтеров с их праздником! Вы без всякой награды помогаете украинским военным и гражданским, приближая нашу победу. Ваш труд не всегда ценят, но Украина гордится вами! Спасибо вам за всё!
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Дорогие волонтеры! С профессиональным праздником! Благодаря вам и вашим усилиям, этот мир становится добрее, безопаснее, счастливее. Без вам невозможна была бы победа Украины! Счастья вам, процветания, жизненной энергии, новых важных достижений. С Днем волонтера!
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Дорогой волонтер, искренне и от всей души поздравляю тебя с праздником! Ты светлый и бескорыстный человек, и мы все благодарны тебе за твой тяжелый труд! Пусть твоя волонтерская ноша будет легкой, пусть твой труд ценят и уважают, а энергия тебя переполняет! С праздником тебя! Слава Украине!
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Дорогие добровольцы! Примите от нас самые сердечные поздравления с вашим праздником. Выражаем вам слова благодарности от своего имени и от имени каждого человека за ваш бескорыстный труд во благо процветания добра и мира на земле, за искреннюю помощь военным и тем, кто в ней нуждается!
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Поздравляю с Днем волонтера! Пусть этот день даст понять каждому, что отдавая людям что-то хорошее и доброе, ты получаешь взамен в два раза больше. Пусть в твоей душе навсегда поселится и отзывчивость, а сердце пусть стремится к благим поступкам и добрым деяниям.