Сегодня, 4 апреля, отмечается День веб-мастера. Этот праздник не является официальным, но его отмечают во всем мире
День веб-мастера: история праздника
Веб-мастер или, простыми словами, "управленец" сайта – человек, занимающийся разработкой веб-сайта или корпоративного приложения в интернете. Эта профессия является сравнительно новой и появилась совсем недавно.
Читайте такжеПраздники в апреле: какие события и знаменательные даты будем отмечать в следующем месяцеТермин "веб-мастер" ввел в обращение "праотец" интернета Тим Бернерс-Ли. Впервые он применил его в 1992 году в документе "Руководство по стилю гипертекста в онлайне".
В начале 1990-х, на заре развития сети, первые веб-мастера выполняли множество функций: обязанности веб-дизайнера, автора и модератора сайта, программиста, системного администратора, контент-менеджера, сотрудника технической поддержки сайта.
Интересен также выбор даты Дня веб-мастера. В частности, цифры 4.04 очень напоминают по своему написанию ошибку 404 ("Страница не найдена"), имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров. Поэтому для профессионального праздника веб-мастеров была взята именно эта дата.
В этот день в целом свой праздник отмечают веб-мастера, веб-разработчики, веб-дизайнеры, верстальщики и те, кто тесно связан с созданием и развитием сайтов. УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем веб-мастера в стихах, прозе и картинках.
Поздравления с Днем веб-мастера в стихах и прозе
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С Днем веб-мастера поздравить
Я хочу вас в дату эту,
Ведь 4. 04 — не ошибка интернета.
Это праздник тех, кто сайты
В интернете создает,
Во всемирной паутине
Нити новые плетет.
Миллион желаю ярких,
Креативных вам идей,
Пусть спешит скорей удача
К вам из интернет-сетей.
***
Всех веб-мастеров сегодня
С праздником я поздравляю,
Приложения и сайты
Разрабатывать желаю.
По достоинству пусть будет
Ваш оценен важный труд,
Пусть всегда на позитиве
Дни рабочие бегут.
***
Поздравляю с днем веб-мастера! Желаю четко поставленных задач и быстрого воплощения самых замысловатых идей. Скоростного интернета, великолепного зрения, усидчивости, интересных заказов и большой востребованности!
***
Глубокоуважаемый веб-мастер, поздравляем тебя, повелителя кабелей и вай-фая с профессиональным праздником! Желаю, чтоб все данные передавались без потерь, а разрывы на линии были так редки, что все считали бы их просто мифом. С праздником!
***
Веб-мастер, праздник твой сегодня.
Ты поздравления прими,
Пускай приносят дивиденды
Все сайты славные твои.
Желаю массу посещений,
Желаю радости в труде,
Желаю счастья в жизни личной,
Мой разработчик, я тебе.
***
В день веб-мастера вам шлю
От души я поздравления,
Выбрать дело непростое
Было верное решение.
Разрабатывать желаю
Сайты я с большим вам рвением,
Не покинет никогда
Пусть вас в деле вдохновение.
***
Ну, веб-мастер, поздравляю
С профессиональным днем,
Интернет пусть зазывает,
Пусть уютно будет в нем.
Получить заказ желаю
Я тебе на миллион,
Ведь в своем ты деле профи,
Ты герой и чемпион.
***
Сегодня свой праздник отмечают все, кто связан с созданием и поддержкой веб-сайтов. Всем веб-мастерам в их профессиональный праздник желаем адекватных заказчиков, быстрых серверов, уникального контента, а так же огромного личного счастья и вдохновения для работы.
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Поздравляю с Днём веб-мастера и пожелать хочу великолепных идей, чудесного дизайна, успешного развития, высокого интеллекта, изумительного оформления, верных решений, креативного подхода и вечного вдохновения.
С Днем веб-мастера - картинки и открытки
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