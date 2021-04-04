Сегодня свой праздник отмечают веб-мастера, веб-разработчики, веб-дизайнеры, верстальщики, и те, кто тесно связан с созданием и развитием сайтов.

Сегодня, 4 апреля, отмечается День веб-мастера. Этот праздник не является официальным, но его отмечают во всем мире

День веб-мастера: история праздника

Веб-мастер или, простыми словами, "управленец" сайта – человек, занимающийся разработкой веб-сайта или корпоративного приложения в интернете. Эта профессия является сравнительно новой и появилась совсем недавно.

Читайте такжеПраздники в апреле: какие события и знаменательные даты будем отмечать в следующем месяцеТермин "веб-мастер" ввел в обращение "праотец" интернета Тим Бернерс-Ли. Впервые он применил его в 1992 году в документе "Руководство по стилю гипертекста в онлайне".

В начале 1990-х, на заре развития сети, первые веб-мастера выполняли множество функций: обязанности веб-дизайнера, автора и модератора сайта, программиста, системного администратора, контент-менеджера, сотрудника технической поддержки сайта.

Интересен также выбор даты Дня веб-мастера. В частности, цифры 4.04 очень напоминают по своему написанию ошибку 404 ("Страница не найдена"), имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров. Поэтому для профессионального праздника веб-мастеров была взята именно эта дата.

В этот день в целом свой праздник отмечают веб-мастера, веб-разработчики, веб-дизайнеры, верстальщики и те, кто тесно связан с созданием и развитием сайтов. УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем веб-мастера в стихах, прозе и картинках.

Поздравления с Днем веб-мастера в стихах и прозе

***

С Днем веб-мастера поздравить

Я хочу вас в дату эту,

Ведь 4. 04 — не ошибка интернета.

Это праздник тех, кто сайты

В интернете создает,

Во всемирной паутине

Нити новые плетет.

Миллион желаю ярких,

Креативных вам идей,

Пусть спешит скорей удача

К вам из интернет-сетей.

***

Всех веб-мастеров сегодня

С праздником я поздравляю,

Приложения и сайты

Разрабатывать желаю.

По достоинству пусть будет

Ваш оценен важный труд,

Пусть всегда на позитиве

Дни рабочие бегут.

***

Поздравляю с днем веб-мастера! Желаю четко поставленных задач и быстрого воплощения самых замысловатых идей. Скоростного интернета, великолепного зрения, усидчивости, интересных заказов и большой востребованности!

***

Глубокоуважаемый веб-мастер, поздравляем тебя, повелителя кабелей и вай-фая с профессиональным праздником! Желаю, чтоб все данные передавались без потерь, а разрывы на линии были так редки, что все считали бы их просто мифом. С праздником!

***

Веб-мастер, праздник твой сегодня.

Ты поздравления прими,

Пускай приносят дивиденды

Все сайты славные твои.

Желаю массу посещений,

Желаю радости в труде,

Желаю счастья в жизни личной,

Мой разработчик, я тебе.

***

В день веб-мастера вам шлю

От души я поздравления,

Выбрать дело непростое

Было верное решение.

Разрабатывать желаю

Сайты я с большим вам рвением,

Не покинет никогда

Пусть вас в деле вдохновение.

***

Ну, веб-мастер, поздравляю

С профессиональным днем,

Интернет пусть зазывает,

Пусть уютно будет в нем.

Получить заказ желаю

Я тебе на миллион,

Ведь в своем ты деле профи,

Ты герой и чемпион.

***

Сегодня свой праздник отмечают все, кто связан с созданием и поддержкой веб-сайтов. Всем веб-мастерам в их профессиональный праздник желаем адекватных заказчиков, быстрых серверов, уникального контента, а так же огромного личного счастья и вдохновения для работы.

***

Поздравляю с Днём веб-мастера и пожелать хочу великолепных идей, чудесного дизайна, успешного развития, высокого интеллекта, изумительного оформления, верных решений, креативного подхода и вечного вдохновения.

С Днем веб-мастера - картинки и открытки

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Автор: Алина Вишневская