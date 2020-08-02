День ВДВ в Украине 2 августа - уже не праздник, причины, на какое число перенесли

День ВДВ в Украине перенесли с целью возрождения национальной военной идентичности, начала современных традиций чествования побед украинского войска.

Когда День ВДВ в Украине

В Украине в ноябре 2017 года официально перенесли празднование Дня десантно-штурмовых войск ВСУ (бывшие ВДВ) с 2 августа на 21 ноября. Соответствующий указ подписал тогдашний президент Петр Порошенко.

Согласно новому указу, прежнее распоряжение от 2012 года о праздновании Дня высокомобильных десантных войск признается утратившим силу.

Почему перенесли День ВДВ:

Согласно указу президента День ВДВ перенесли в связи с необходимостью возродить национальную военную идентичность. "Учитывая храбрость и героизм воинов-десантников, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, с целью возрождения национальной военной идентичности, начала современных традиций чествования побед украинского войска и воспитания у граждан патриотизма", - отмечено в президентском указе.

История Дня ВДВ:

Дату празднования профессионального праздника десантников установили в память о первой высадке “десантуры” во время учений в районе российского Воронежа 2 августа 1930 года. Тогда 12 военных высадились в определенной точке для исполнения учебного задания.

В Украине отмечался с 1999 года и назывался Днем аэромобильных войск. С 2012 года праздник носил название Дня ВДВ. А в 2017 году день ВДВ перенесли.

Как отмечают день ВДВ в Украине:

До 2017 года украинские военнослужащие 2 августа возлагали цветы к памятникам афганцам, участвовали в богослужениях. Затем десантники обязательно купались в фонтанах. Однако с 2014 года бойцы ВДВ отказались от этой традиции из-за уважения тем, кто погиб на Донбассе.

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