Шевченко оставил после себя огромное творческое наследие и Украина чтит память выдающегося поэта, художника и мыслителя.

В этот день, 9 марта, в 1814 году появился на свет выдающийся поэт, классик украинской литературы, мыслитель, художник Тарас Григорьевич Шевченко. Сегодня Украина отмечает 207-летие со дня рождения писателя.

Тарас Шевченко и его творческое наследие

Родился поэт в селе Моринцы Черкасской области в семье крестьян. Тарас Шевченко рано осиротел и 10 лет своей жизни провел в ссылке.

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Будучи человеком универсальных дарований и интересов, Шевченко оставил после себя огромное творческое наследие. Из-под пера поэта вышли замечательные произведения и, конечно же, знаменитый сборник стихов "Кобзарь". Его творчество имело решающее значение в становлении и развитии новой украинской литературы и стало источником вдохновения для многих современных писателей.

К тому же, Шевченко – один из величайших мастеров украинского изобразительного искусства. Он является автором более тысячи художественных произведений.

Такой известный/неизвестный Шевченко: интересные факты о поэте

Стихи Тараса Шевченко переведены более чем на ста языках мира и даже на язык эсперанто.

Наименьшее издание "Кобзаря" имеет размер около половины квадратного миллиметра. Создал его украинский мастер Николай Сядристый.

"Кобзарю" поэта в Черкассах посвящен целый музей. За время жизни поэта сборник переиздавался 4 раза, а во времена СССР его тираж насчитывал 8 миллионов копий.

Будучи успешным портретистом в Петербурге, Шевченко хорошо зарабатывал и всегда одевался довольно модно. В своем дневнике он писал об огромном удовольствии от приобретения резинового плаща-макинтоша за 100 рублей, что было внушительной суммой в то время.

В 1975 году один из кратеров на Меркурии был назван в честь Шевченко. Диаметр данного кратера - 137 километров.

По всему миру украинскому поэту установлены 1384 памятника. Большинство из них – 1256 – расположены на территории Украины, еще 128 – в 35 странах мира, в частности, Бразилии, США, Китае и других.

Самый большой портрет Шевченко имеет площадь 500 кв. м. Написан он в Харькове на стене 17-этажного жилого дома по проезду Садовому, 30, и внесен в Книгу рекордов. Граффити рисовали по ночам в течение двух недель.

Мероприятия ко дню рождения Шевченко

Читайте такжеСтефанчук назвал время, на котором хотят оставить жить украинцевПо случаю 207-летия со дня рождения Шевченко в Украине и по всему миру состоится ряд тематических мероприятий. В разных городах Украины пройдут торжества и возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

Так, в Черкасской области начали челлендж # Шевченку207, призывая желающих делиться в соцсетях любимыми строками из творчества Кобзаря.

Примечательно, что на днях "Укрпочта" выпустила почтовые марки с обнаженными телами в жанре ню из серии "Ее величество – женщина". Одну из почтовых марок украшает картина Тараса Шевченко "Одалиска", написанная в 1840 году в Петербурге. На конверте к выпуску представлена еще одна работа Тараса Григорьевича – "Вирсавия", написанная в 1860 году.

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Автор: Алина Вишневская