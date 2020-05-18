18 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

18 мая – 138-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 227 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 5 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 18 мая 2020

В этот день мир отмечает День Розовой Пантеры, Международный день музеев, Всемирный день вакцины против СПИДа, День памяти жертв депортации народов Крыма и Всемирный день скандинавской ходьбы.

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Памятные даты 18 мая, годовщины и события

В 1787 году мастерам из Тулузы впервые удалась гравировка по стеклу.

В 1830 году в США началось промышленное производство первых газонокосилок.

В 1888 году в США впервые была продемонстрирована первая граммофонная пластинка.

В 1923 году французский инженер Антуан Барнай получил патент на телефон с дисковым набором номера.

В 1927 году американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ступней кинозвезд.

В 1944 году началась депортация татар из Крыма в Среднюю Азию. Именно 18 мая с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Их депортация проводилась по незаконным обвинениям сталинским режимом СССР. К 20 мая было выселено более 180 тысяч человек. По официальным данным, в целом из Крыма было депортировано более 200 тысяч крымских татар (свыше 47 тысяч семей). В первые годы ссылки большая часть высланных погибла от голода и болезней. В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР принял Декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав». В 1990 году Совет министров СССР принял постановление «О первоочередных мерах по решению вопросов, связанных с возвращением крымских татар в Крымскую область». С этого времени началось массовое возвращение депортированных народов. Но в 2014 году крымские татары снова столкнулись с бедой– Россия аннексировала Крым, и гонения этого народа начались сызнова.

Читайте такжеИменины в июне 2020 – как выбрать имя ребенкуВ 1951 году штаб-квартира ООН перебралась из Лонг-Айленда на место своей постоянной дислокации на Манхэттене.

В 1954 году вступила в силу Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.

В 1961 году в Украине была установлена литературная премия имени Тараса Шевченко.

В 1974 году Индия стала шестым государством, обладающим атомным оружием.

В 1990 году во Франции электропоезд TGV Atlantique установил рекорд скорости поездов - 515,3 км/ч.

В 1996 году в Тайване была собрана пирамида из игрушечных кубиков высотой 25,05 метра – мировой рекорд.

В 1997 году ирландка Бриджет Диррен получила диплом с отличием Национального университета в возрасте 102 года - мировой рекорд.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 18 мая чтит память великой мученицы Ирины Македонской. В народе день назвали Арина Рассадница. 18 мая хозяйки могут смело сажать рассады – урожай будет хорошим.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя, чтобы кто-то видел, как вы садите растения. Поэтому это нужно делать рано утром. Иначе посадки просто сглазят. А мужчинам браться за это дело вообще нельзя, иначе растения не дадут плодов и даже не зацветут. Также запрещено есть хлеб во время посадки, потому что птицы выклюют все растения.

Приметы на 18 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- птицы щебетать перестали – ждите грозу и дождь;

- непогода – будет хороший урожай хлеба;

- идет дождь с перерывами – погода ухудшится.

18 мая именины

Именины у Ирины, Якова и Адриана.