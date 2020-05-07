День радио: история и особенности праздника

Отмечается этот праздник в честь гениального изобретения выдающегося физика Александра Попова.

Сегодня, 7 мая, в ряде стран отмечается День радио – профессиональный праздник работников различных отраслей связи, радиолюбителей и журналистов. Отмечается он в честь гениального изобретения выдающегося физика Александра Попова.

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Так, 7 мая 1895 год, российский физик Александр Попов продемонстрировал первый радиоприемник. В тот день он сделал научный доклад о новом методе беспроводной передачи электрических сигналов с использованием радиоволн и провел первый публичный сеанс радиосвязи.

Через год Попов представил первый прибор, способный передавать радиосигналы, переслав на расстояние около 250 метров радиограмму, которая состояла всего лишь из двух слов: Генрих Герц.

Через 50 лет после этого, в 1945 году, 7 мая стали отмечать День радио.

Интересные факты о радио

Поднятие двух не связанных проводов на большую высоту стало одним из первых экспериментов по передаче радиосигнала. Это исследование в 1868 году было проведено американским зубным врачом Махлон Лумис.

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Эйфелева башня, можно сказать, обязана своей "жизнью" именно радио. Ее возвели специально для Всемирной выставки 1889 года и после 20 лет должны были демонтировать. Но после открытия радио было решено установить на ней антенны для большей дальности и силы сигнала. Благодаря этому нынешний символ Парижа стоит и до сих пор.

Первой интернет-радиостанцией была Internet Talk Radio. Она начала работу в 1993 году. А первым радийщиком на ней стал технолог и писатель Карл Маламуд.