Что пожелать на День работника суда и как оригинально поздравить с праздником - узнайте в материале УНИАН.

День судьи в Украине или день суда отмечается 15 декабря - дата была установлена в 2000-м году действующим президентом Украины, из года в год она не меняется. Правосудие в нашей стране вершится исключительно служителями Фемиды, поэтому УНИАН подскажет, какие поздравления с Днем работников судебной системы будут наиболее удачными и приятными.

Поздравление с Днем суда в прозе, стихах и открытках

В День работника суда

Поздравляет вся страна:

Видео дня

И здоровья, и любви,

И сбывались чтоб мечты!

Справедливость торжествует

Жизнь пусть радует, чарует.

И пусть верит в Вас народ,

Украинский суд, вперед!

Поздравляю с Днем работников суда Украины. Желаю неизменных принципов справедливости и беспристрастия, безупречной деятельности и больших успехов, абсолютной удачи в жизни и высокой репутации, крепкого здоровья и бравых сил. Пусть правосудие всегда торжествует, пусть закон и честность правят страной.

Всех судей Украины поздравляю

Но, прежде всех, конечно же, тебя!

Благополучия, успешности желаю,

Пусть нынче сбудется заветная мечта.

Доход пускай работа умножает

И помогает пусть тебе закон.

Любовь пусть дома нежно согревает

И мир из счастья будет пусть сплетен.

Поздравляю с Днем работников суда Украины и от души желаю стойкой выдержки и большой удачи, уважения на работе и светлого счастья дома, радостного настроения и уверенного стремления к целям, блестящих успехов и отличных идей.

День работников суда,

Большой праздник, господа.

Вас я буду поздравлять,

Счастья, радости желать.

Чтоб в работе был успех,

Дома слышен детский смех,

Чтоб во сне и наяву,

Было всё, будто в раю.

С Днем работников суда Украины! Пусть благодаря вам наше общество становится все более правовым и гуманным! Желаем вам процветания, мудрости, беспристрастности в принятии решений и безупречной репутации!

С днем работников суда,

Украины нашей.

Пусть решаются дела,

Службы важной вашей.

Пусть работники суда,

Славятся успехом.

Каждый чтоб судья страны,

Был великим человеком.

Ты работаешь в украинском суде, а значит, честность - это твое главное достоинство! Пускай справедливость и правосудие всегда царят в твоей жизни! Желаю двигаться вверх по карьерной лестнице и преданно служить суду Украины!

Вас также могут заинтересовать новости: