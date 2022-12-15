День судьи в Украине или день суда отмечается 15 декабря - дата была установлена в 2000-м году действующим президентом Украины, из года в год она не меняется. Правосудие в нашей стране вершится исключительно служителями Фемиды, поэтому УНИАН подскажет, какие поздравления с Днем работников судебной системы будут наиболее удачными и приятными.
Поздравление с Днем суда в прозе, стихах и открытках
В День работника суда
Поздравляет вся страна:
И здоровья, и любви,
И сбывались чтоб мечты!
Справедливость торжествует
Жизнь пусть радует, чарует.
И пусть верит в Вас народ,
Украинский суд, вперед!
Поздравляю с Днем работников суда Украины. Желаю неизменных принципов справедливости и беспристрастия, безупречной деятельности и больших успехов, абсолютной удачи в жизни и высокой репутации, крепкого здоровья и бравых сил. Пусть правосудие всегда торжествует, пусть закон и честность правят страной.
Всех судей Украины поздравляю
Но, прежде всех, конечно же, тебя!
Благополучия, успешности желаю,
Пусть нынче сбудется заветная мечта.
Доход пускай работа умножает
И помогает пусть тебе закон.
Любовь пусть дома нежно согревает
И мир из счастья будет пусть сплетен.
Поздравляю с Днем работников суда Украины и от души желаю стойкой выдержки и большой удачи, уважения на работе и светлого счастья дома, радостного настроения и уверенного стремления к целям, блестящих успехов и отличных идей.
День работников суда,
Большой праздник, господа.
Вас я буду поздравлять,
Счастья, радости желать.
Чтоб в работе был успех,
Дома слышен детский смех,
Чтоб во сне и наяву,
Было всё, будто в раю.
С Днем работников суда Украины! Пусть благодаря вам наше общество становится все более правовым и гуманным! Желаем вам процветания, мудрости, беспристрастности в принятии решений и безупречной репутации!
С днем работников суда,
Украины нашей.
Пусть решаются дела,
Службы важной вашей.
Пусть работники суда,
Славятся успехом.
Каждый чтоб судья страны,
Был великим человеком.
Ты работаешь в украинском суде, а значит, честность - это твое главное достоинство! Пускай справедливость и правосудие всегда царят в твоей жизни! Желаю двигаться вверх по карьерной лестнице и преданно служить суду Украины!