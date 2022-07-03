День войск противовоздушной обороны Украины (ПВО) отмечается 3 июля. В состав ПВО входят радиотехнические войска, зенитные ракетные войска, истребительная авиация, войска связи, специальные части. Сегодня все причастные к ПВО военные отмечают свой праздник.
Слово "ПВО" после 24 февраля знает каждый украинец. Силы ПВО сбивают немало вражеских дронов, ракет и бомбардировщиков. Они охраняют наш спокойный сон и спасают сотни невинных жизней.
По словам спикера сил ПВО, военные ВСУ применяют невероятные техники борьбы с воздушными угрозами:
"С такими массированными ударами противника никто в мире не сталкивался. Воздушные силы, ПВО сухопутных войск и других составляющих сил обороны ежедневно сталкиваются с такими вызовами и пытаются искать разные методы противодействия ракетам оккупантов. Противник нас превосходит количественно и технологично, но мы пользуемся тем, что на своей земле, что у нас сильный боевой дух, что нам отступать некуда, и мы будем искать какие-либо решения, чтобы беречь наших людей и землю"
День ПВО Украины: история праздника
День ПВО отмечается в первое воскресенье июля. В этом году праздник выпал на 3 число. Праздник был учрежден Леонидом Кучмой в 1997 году. У украинских сил ПВО есть ещё один праздник, который установлен Виктором Ющенко на первое воскресенье августа.
День ПВО отмечается с участием высшего военного руководства страны. В этот праздник военные получают награды за службу и принимают поздравления от родных и от всех украинцев.
День ПВО Украины: поздравления и открытки
Мирного неба над головами,
Желаю всем здоровья и добра,
С Днем ПВО я поздравляю,
Чтоб не коснулась никого беда!
***
Ради чистого неба страны,
А еще просто ради покоя,
Вновь идут на дежурство сыны,
Они знают, что это такое —
Украину всегда берегут!
Круглый год — и днем, и ночью.
Редко праздники встретятся тут —
У них вечные будни, короче!
***
Войска я ПВО сегодня
Спешу поздравить от души,
Желаю мирного вам неба,
Спокойствия и тишины.
Спасибо всем скажу за службу,
За каждый смелый ваш полет,
Желаю счастья вам дружбы,
Желаю жить вам без забот!
***
Все воздушные просторы
На замке от вражеских помех.
Ни к чему пустые разговоры,
ПВО у нас, конечно, лучше всех.
Поздравляю вас сердечно!
Служба ваша так важна.
Будет жизнь пусть безупречна,
Пусть хранят вас эти небеса.
***
Поздравляю всех защитников украинского неба с Днем ПВО! Благодарю вас за отвагу, за службу своей родине! Пусть ваше оружие не пропустит ни одной вражеской ракеты. Успехов и побед, личных заслуг и достижений, несокрушимой отваги и чести!
***
Сегодня день войск ПВО, так что пожелаем им всегда сбивать только нужные, военные цели, никогда не промахиваться и выступать гарантом того, что никто в нашей стране не будет атакован с воздуха. Поздравляем всех, кто связан с направлением ПВО! Пусть у вас всё будет хорошо и вы поскорее вернетесь к семьям!
***
Ты бережешь покой нашего неба и спокойных сон наших детей. Пока наш мирный быт защищают такие люди как ты — нам нечего бояться. С Днем войск ПВО Украины тебя, наш дорогой воин! Я желаю тебе самому мирного неба, крепкого здоровья и любящей семьи. Слава Украине!
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Поздравляю с Днём войск противовоздушной обороны и желаю, чтобы радары не подводили, коллеги не бросали в беде, а близкие люди всегда верили в тебя. Находи противника легко, устраняй любые преграды и препятствия на пути к успеху, никогда не отступай от своего и всегда лови сигналы жизненной удачи!
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Представители войск ПВО Украины, с праздником вас! Ясного неба и приветливого солнца над головой желаем сегодня, удачи во всех делах, осуществления планов, здоровья, успехов и большого неземного счастья! И самое главное - поскорее возвращайтесь к своим семьям!
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