Праздник День ПВО Украины отмечается 3 июля.

День войск противовоздушной обороны Украины (ПВО) отмечается 3 июля. В состав ПВО входят радиотехнические войска, зенитные ракетные войска, истребительная авиация, войска связи, специальные части. Сегодня все причастные к ПВО военные отмечают свой праздник.

Слово "ПВО" после 24 февраля знает каждый украинец. Силы ПВО сбивают немало вражеских дронов, ракет и бомбардировщиков. Они охраняют наш спокойный сон и спасают сотни невинных жизней.

По словам спикера сил ПВО, военные ВСУ применяют невероятные техники борьбы с воздушными угрозами:

"С такими массированными ударами противника никто в мире не сталкивался. Воздушные силы, ПВО сухопутных войск и других составляющих сил обороны ежедневно сталкиваются с такими вызовами и пытаются искать разные методы противодействия ракетам оккупантов. Противник нас превосходит количественно и технологично, но мы пользуемся тем, что на своей земле, что у нас сильный боевой дух, что нам отступать некуда, и мы будем искать какие-либо решения, чтобы беречь наших людей и землю"

День ПВО Украины: история праздника

День ПВО отмечается в первое воскресенье июля. В этом году праздник выпал на 3 число. Праздник был учрежден Леонидом Кучмой в 1997 году. У украинских сил ПВО есть ещё один праздник, который установлен Виктором Ющенко на первое воскресенье августа.

День ПВО отмечается с участием высшего военного руководства страны. В этот праздник военные получают награды за службу и принимают поздравления от родных и от всех украинцев.

День ПВО Украины: поздравления и открытки

Мирного неба над головами,

Желаю всем здоровья и добра,

С Днем ПВО я поздравляю,

Чтоб не коснулась никого беда!

***

Ради чистого неба страны,

А еще просто ради покоя,

Вновь идут на дежурство сыны,

Они знают, что это такое —

Украину всегда берегут!

Круглый год — и днем, и ночью.

Редко праздники встретятся тут —

У них вечные будни, короче!

***

Войска я ПВО сегодня

Спешу поздравить от души,

Желаю мирного вам неба,

Спокойствия и тишины.

Спасибо всем скажу за службу,

За каждый смелый ваш полет,

Желаю счастья вам дружбы,

Желаю жить вам без забот!

***

Все воздушные просторы

На замке от вражеских помех.

Ни к чему пустые разговоры,

ПВО у нас, конечно, лучше всех.

Поздравляю вас сердечно!

Служба ваша так важна.

Будет жизнь пусть безупречна,

Пусть хранят вас эти небеса.

***

Поздравляю всех защитников украинского неба с Днем ПВО! Благодарю вас за отвагу, за службу своей родине! Пусть ваше оружие не пропустит ни одной вражеской ракеты. Успехов и побед, личных заслуг и достижений, несокрушимой отваги и чести!

***

Сегодня день войск ПВО, так что пожелаем им всегда сбивать только нужные, военные цели, никогда не промахиваться и выступать гарантом того, что никто в нашей стране не будет атакован с воздуха. Поздравляем всех, кто связан с направлением ПВО! Пусть у вас всё будет хорошо и вы поскорее вернетесь к семьям!

***

Ты бережешь покой нашего неба и спокойных сон наших детей. Пока наш мирный быт защищают такие люди как ты — нам нечего бояться. С Днем войск ПВО Украины тебя, наш дорогой воин! Я желаю тебе самому мирного неба, крепкого здоровья и любящей семьи. Слава Украине!

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Поздравляю с Днём войск противовоздушной обороны и желаю, чтобы радары не подводили, коллеги не бросали в беде, а близкие люди всегда верили в тебя. Находи противника легко, устраняй любые преграды и препятствия на пути к успеху, никогда не отступай от своего и всегда лови сигналы жизненной удачи!

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Представители войск ПВО Украины, с праздником вас! Ясного неба и приветливого солнца над головой желаем сегодня, удачи во всех делах, осуществления планов, здоровья, успехов и большого неземного счастья! И самое главное - поскорее возвращайтесь к своим семьям!

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