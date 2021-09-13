Ежегодно жители Украины отсчитывают 256 дней от начала года и отмечают важное событие - чествуют тех, кто меняет мир с помощью строчек кода. Для того, чтобы работать в IT сфере нужно обладать не только талантом, но и целеустремленностью - наука не дается легко. Ранее мы рассказывали, сколько зарабатывает программист в Украине - информация пригодится тем, кто хочет приобщиться ко Вселенной нанотехнологий.
Также 13 сентября в Украине отмечают еще один праздник - День парикмахера.
День программиста 13 сентября - история праздника
Читайте также13 сентября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьВ начале статьи мы сказали, что для определения даты торжества нужно отсчитать 256 дней. Традиция возникла не просто так: число 256 имеет священное значение среди программистов.
256 - это максимально возможное число элементов любой системы с 8-битным кодированием. Причем, 256 = 28, где два символизирует двоичную систему счисления, а восемь - количество битов в одном байте - самое высокое значение степени числа два, при котором получается число меньше, чем дней в году.
День программиста - поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках
Хакер, юзер, программист -
За компьютером артист!
Выдает лихие вещи,
Не поймешь его, хоть тресни!
Он с программами на "ты"
От "каспера" до "винды".
Что с процессором случится -
Каждый в гости к нему мчится.
Он решит любой вопрос,
Гениальный мега-мозг!
С Днём программиста! Желаю изобретательности, смекалки и креатива в работе, желаю благополучия, счастья и удачи в жизни. Пусть каждый твой день будет запрограммирован на успех, пусть в твоём организме стоит мощный антивирус от недугов, пусть твоя любовь надёжно будет запаролена от горечи обид.
***
Желаю, чтоб в карьере программиста
Тебя всегда огромный ждал успех,
Чтоб ты писал программы очень быстро,
И был умней, талантливее всех!
Пускай не будет скучною работа,
Желаю много ярких будних дней,
А также лишь хорошего дохода,
Чтоб все мечты сбывались поскорей!
Всех программистов, поздравляю. Желаю светлого ума, крепких нервов и хорошего здоровья. Желаю развития в профессии, новых идей, проектов и интересных концепций. Пускай благодаря вашим неординарным умам воплотятся в жизнь самые невероятные теории. Пускай ваша жизнь будет яркой и разносторонне насыщенной. Желаю, чтобы каждый сумел проявить себя в интереснейшей сфере программирования.
***
В век высоких технологий
Без программ не обойтись,
Программисты ежедневно
Легче делают нам жизнь!
Мы хотим вас всех поздравить
С этим праздником, друзья,
Мы вам очень благодарны,
Нам без вас уже нельзя!
С Днём программиста. Желаю интересных и успешных разработок, а также постоянного совершенствования твоих итак гениальных идей. А над твоей кармой пусть стоит надёжная защита от вируса зависти и бед, а в сердце твоём пусть действует программка вечного счастья и любви.
***
Программист, пришел твой день!
Оторвись от кода.
Знаешь, нам прочесть не лень
Для тебя и оду.
Развивайся и учись,
А ведь это круто.
Воплощай идеи в жизнь,
Одобряем труд твой.
Кнопку "грусть" не нажимай,
Радуйся, стремись, дерзай,
Умей вдаль смотреть, мечтай!
Поздравляю с Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код твоей жизни был слаженным и точным, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, удача и благополучие.
***
Искусства тонкого ценитель,
В ПК и технологий век,
Программ создатель и творитель,
Незаменимый человек!
Сегодня праздник твой, желаем
Всегда востребованным быть,
В компах проблемы исправляя,
В любви, достатке, счастье жить!
С Днем Программиста поздравленья
От нас сердечно принимай,
Все новшества и обновления
В своей среде не упускай!
Всех компьютерных гениев поздравляю с Днем программиста! Желаю на жизненном пути не встречать вредоносных людей, всегда быть в онлайне событий, быстро загружаться знаниями и иногда отформатировать негатив из своей жизни!
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