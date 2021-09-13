Профессиональный праздник специалистов по информационным технологиям отмечается 13 сентября.

Ежегодно жители Украины отсчитывают 256 дней от начала года и отмечают важное событие - чествуют тех, кто меняет мир с помощью строчек кода. Для того, чтобы работать в IT сфере нужно обладать не только талантом, но и целеустремленностью - наука не дается легко. Ранее мы рассказывали, сколько зарабатывает программист в Украине - информация пригодится тем, кто хочет приобщиться ко Вселенной нанотехнологий.

Также 13 сентября в Украине отмечают еще один праздник - День парикмахера.

День программиста 13 сентября - история праздника

Читайте также13 сентября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьВ начале статьи мы сказали, что для определения даты торжества нужно отсчитать 256 дней. Традиция возникла не просто так: число 256 имеет священное значение среди программистов.

256 - это максимально возможное число элементов любой системы с 8-битным кодированием. Причем, 256 = 28, где два символизирует двоичную систему счисления, а восемь - количество битов в одном байте - самое высокое значение степени числа два, при котором получается число меньше, чем дней в году.

День программиста - поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках

Хакер, юзер, программист -

За компьютером артист!

Выдает лихие вещи,

Не поймешь его, хоть тресни!

Он с программами на "ты"

От "каспера" до "винды".

Что с процессором случится -

Каждый в гости к нему мчится.

Он решит любой вопрос,

Гениальный мега-мозг!

С Днём программиста! Желаю изобретательности, смекалки и креатива в работе, желаю благополучия, счастья и удачи в жизни. Пусть каждый твой день будет запрограммирован на успех, пусть в твоём организме стоит мощный антивирус от недугов, пусть твоя любовь надёжно будет запаролена от горечи обид.

***

Желаю, чтоб в карьере программиста

Тебя всегда огромный ждал успех,

Чтоб ты писал программы очень быстро,

И был умней, талантливее всех!

Пускай не будет скучною работа,

Желаю много ярких будних дней,

А также лишь хорошего дохода,

Чтоб все мечты сбывались поскорей!

Всех программистов, поздравляю. Желаю светлого ума, крепких нервов и хорошего здоровья. Желаю развития в профессии, новых идей, проектов и интересных концепций. Пускай благодаря вашим неординарным умам воплотятся в жизнь самые невероятные теории. Пускай ваша жизнь будет яркой и разносторонне насыщенной. Желаю, чтобы каждый сумел проявить себя в интереснейшей сфере программирования.

***

В век высоких технологий

Без программ не обойтись,

Программисты ежедневно

Легче делают нам жизнь!

Мы хотим вас всех поздравить

С этим праздником, друзья,

Мы вам очень благодарны,

Нам без вас уже нельзя!

С Днём программиста. Желаю интересных и успешных разработок, а также постоянного совершенствования твоих итак гениальных идей. А над твоей кармой пусть стоит надёжная защита от вируса зависти и бед, а в сердце твоём пусть действует программка вечного счастья и любви.

***

Программист, пришел твой день!

Оторвись от кода.

Знаешь, нам прочесть не лень

Для тебя и оду.

Развивайся и учись,

А ведь это круто.

Воплощай идеи в жизнь,

Одобряем труд твой.

Кнопку "грусть" не нажимай,

Радуйся, стремись, дерзай,

Умей вдаль смотреть, мечтай!

Поздравляю с Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код твоей жизни был слаженным и точным, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, удача и благополучие.

***

Искусства тонкого ценитель,

В ПК и технологий век,

Программ создатель и творитель,

Незаменимый человек!

Сегодня праздник твой, желаем

Всегда востребованным быть,

В компах проблемы исправляя,

В любви, достатке, счастье жить!

С Днем Программиста поздравленья

От нас сердечно принимай,

Все новшества и обновления

В своей среде не упускай!

Всех компьютерных гениев поздравляю с Днем программиста! Желаю на жизненном пути не встречать вредоносных людей, всегда быть в онлайне событий, быстро загружаться знаниями и иногда отформатировать негатив из своей жизни!

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Автор: Кристина Кащавцева