Есть немало вариантов подарка для отца. Это не обязательно должно быть что-то грандиозное – главное внимание.

Уже совсем скоро свой "профессиональный" праздник отметят мужчины-родители.

В Украине День отца официально праздновать начали совсем недавно – с 2019 года. Ежегодно этот праздник отмечается в третье воскресенье июня. Таким образом, в 2021 году День отца приходится на 20 июня.

Праздник введен, в частности, с целью "обеспечения благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества", а также "повышения статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей".

С приближением этой даты возникает вопрос – как поздравить отца. УНИАН собрал варианты различных подарков, которые по-настоящему порадуют вашего близкого и родного человека.

Идеи подарков на День отца

Наиболее типичными подарками в День отца есть наборы для бритья, галстуки, носки, футболки, кепки и тому подобное. Эти вещи отцу всегда пригодятся, но они не являются чем-то оригинальным.

Фотоальбом с нежными и добрыми фотографиями всей семьи – подарок, который может растрогать до слез даже самого брутального мужчину.

В зависимости от интересов и пристрастий отца, можно выбрать для него хороший подарок. Таким подарком может быть обычная либо электронная книга, домино, шахматы, шашки.

Для отца-рыбака стоит устроить поход на речку, озеро с пикником. А можно подарить удочку, набор блесен, термосумку или сумку для рыбацких снастей и аксессуаров и тому подобное.

Если отец водит автомобиль, можно вручить в подарок нужную для машины вещь. Например, навигатор, какой-нибудь аксессуар или видеорегистратор.

Отец-спортсмен обрадуется такому подарку, как абонемент в спортзал или билеты на матч любимой команды. Хорошим выбором для поздравления с праздником будет качественная спортивная одежда, футбольный мяч или гантели.

Рюкзак, термокружка, хороший фонарик, качественный охотничий нож или надувная лодка – отличный подарок для отца, который любит проводить время на природе.

Отпраздновать День отца можно и в сауне – это будет не просто хорошее времяпровождение, а еще и полезно для здоровья.

Поздравить с праздником отца можно, подарив ему какие-то стильные вещи: часы, гаджет, что-то из брендовой канцелярии, парфюмерию и средства для ухода за собой.

Также в качестве варианта можно устроить семейный ужин, потом полистав альбом с фотографиями. Но, конечно же, лучшим подарком будет хорошее настроение, забота, внимание и приятные слова.

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Автор: Алина Вишневская