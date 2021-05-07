Для Украины День отца – молодой праздник, официально он будет отмечаться только в третий раз.

День отца – праздник посвященный папочкам. Он менее известный, чем, например, День матери, но все же отмечается во многих странах.

Когда День отца 2021 – дата

Празднование Дня отца в целом происходит дважды в год – в третье воскресенье июня и в третье воскресенье сентября.

Читайте такжеМайские праздники 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцыВ Украине официальное чествование пап происходит именно в первый месяц лета. Отмечать его начали совсем недавно – с 2019 года.

Три года назад в мае Кабинет министров одобрил указ президента "О Дне отца". Днем праздника было определено третье воскресенье июня. Он был введен с целью "обеспечения благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества", а также "повышения статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей".

Таким образом, в 2021 году День отца приходится на 20 июня. В этот же день, как известно, будет отмечаться важный религиозный праздник – Троица. В народе он также известен как Зеленые праздники.

День отца: история праздника

Праздник берет свое начало с 1900-х годов. Жительница США Сонора Додд (до замужества – Смарт) после праздника Дня матери предложила проводить соответствующее чествование отцов. Сделала она это, считая, что роль папы в семье не менее важна материнской. К тому же, таким образом она хотела выразить благодарность своему отцу, которому пришлось самому воспитывать шестерых детей после смерти их матери.

Эта идея была одобрена местными властями. Поэтому впервые День отца был отмечен в городе Спокан, штата Вашингтон. Впоследствии традиция празднования Дня отца распространилась и на другие штаты страны, а затем – на другие государства.

Как отмечают День отца

Читайте такжеЦерковные праздники в мае 2021: православный календарь на месяцТрадиции празднования Дня отца у каждой страны свои. В некоторых странах в честь праздника, например, устраивают народные гуляния и различные мероприятия.

Конечно же, в этот день дети поздравляют своих пап. Мальчики и девочки, в частности, могут вручить подарки, сделанные собственноручно. Взрослые обязательно навещают своих отцов, устраивают с ними домашние обеды.

В Украине День отца молодой праздник и его популярность только набирает обороты. Поэтому каждый ребенок в этот день может по-своему отдать дань уважения своему родителю, ведь прежде всего важно внимание.

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Автор: Алина Вишневская