День отца 2021 - дата праздника / фото ua.depositphotos.com

День отца – праздник посвященный папочкам. Он менее известный, чем, например, День матери, но все же отмечается во многих странах.

Когда День отца 2021 – дата

Празднование Дня отца в целом происходит дважды в год – в третье воскресенье июня и в третье воскресенье сентября.

Читайте такжеМайские праздники 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцыВ Украине официальное чествование пап происходит именно в первый месяц лета. Отмечать его начали совсем недавно – с 2019 года.

Три года назад в мае Кабинет министров одобрил указ президента "О Дне отца". Днем праздника было определено третье воскресенье июня. Он был введен с целью "обеспечения благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества", а также "повышения статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей".

Таким образом, в 2021 году День отца приходится на 20 июня. В этот же день, как известно, будет отмечаться важный религиозный праздник – Троица. В народе он также известен как Зеленые праздники.

День отца: история праздника

Праздник берет свое начало с 1900-х годов. Жительница США Сонора Додд (до замужества – Смарт) после праздника Дня матери предложила проводить соответствующее чествование отцов. Сделала она это, считая, что роль папы в семье не менее важна материнской. К тому же, таким образом она хотела выразить благодарность своему отцу, которому пришлось самому воспитывать шестерых детей после смерти их матери.

Традиции праздника Дня отца / фото УНИАН

Эта идея была одобрена местными властями. Поэтому впервые День отца был отмечен в городе Спокан, штата Вашингтон. Впоследствии традиция празднования Дня отца распространилась и на другие штаты страны, а затем – на другие государства.

Как отмечают День отца

Читайте такжеЦерковные праздники в мае 2021: православный календарь на месяцТрадиции празднования Дня отца у каждой страны свои. В некоторых странах в честь праздника, например, устраивают народные гуляния и различные мероприятия.

Конечно же, в этот день дети поздравляют своих пап. Мальчики и девочки, в частности, могут вручить подарки, сделанные собственноручно. Взрослые обязательно навещают своих отцов, устраивают с ними домашние обеды.

В Украине День отца молодой праздник и его популярность только набирает обороты. Поэтому каждый ребенок в этот день может по-своему отдать дань уважения своему родителю, ведь прежде всего важно внимание.

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Автор: Алина Вишневская