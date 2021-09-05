Особенно популярна эта профессия на востоке страны.

Осенью нефтяники и газовики отмечают свой профессиональный праздник. Работа в сферах нефтяной и газовой промышленности всегда считалась престижной в Украине. Особенно почитают эту профессию на севере и востоке Украины, где много добывающих предприятий.

Ранее мы рассказывали, когда и как отмечается другой профессиональный праздник – День учителя.

Когда праздник День нефтяника

Этот праздник в Украине отмечается во второе воскресенье сентября. В 2021 году это 12 сентября.

История праздника

Добыча нефти в Украине ведется с XVIII века. Наибольшее развитие нефтяная и газовая промышленность получили в Донецкой и Днепропетровской областях, а также в Причерноморье. Праздник в честь работников нефтепромышленности указом Президента Украины от 1993 года.

Автор: Екатерина Пулатова