День мира - особенный праздник для Украины, ведь мы сейчас боремся за мир своими руками.

Международный день мира отмечается ежегодно 21 сентября. Для Украины этот праздник имеет особое значение. На протяжении всей истории украинское государство боролось за свое мирное сущестовование. И в 2022 году Украина огромной ценой борется против российской агрессии, чтобы наши потомки никогда не знали войны.

Церковь сегодня отмечает Рождество Пресвятой Богородицы.

Международный день мира - история праздника

Международный день мира был учрежден ООН для того, чтобы подчеркнуть важность мира между всеми странами и бессмысленность войн.

Ранее праздник отмечался в третий вторник сентября, поскольку в этот день проводилась ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. С 2002 года праздник отмечается в одну и ту же дату - 21 сентября.

Международный день мира - стихи и проза

Пусть будет мир везде, всегда,

И не воюют страны,

И миротворцев в их трудах

Успех ждёт, постоянно!

Пусть только счастье круглый год

По всей земле шагает,

И неба чистый небосвод

Над нами засияет!

***

В день мира вам добра,

Конечно, я желаю,

В согласии и счастье жить

Сегодня призываю.

Пусть правит миром лишь любовь,

Пускай отступят войны.

Пусть главный принцип: "ссорам — бой!"

Всегда будет исполнен.

***

День мира отмечаем нынче,

Пускай не будет больше войн.

Пусть не теряет сына мама,

Жена не станет пусть вдовой.

Сложить прошу я вас орудья,

Любить и верить от души.

Пусть голубь мира вверх взметнется,

И боль утраты сокрушит.

***

С международным днем мира

Я поздравляю планету,

Зеленую ветку оливы

Голубь несет пусть по свету.

Пусть в мире затихнут войны,

Растут пусть счастливыми дети,

Я вас поздравляю с днем мира,

И счастья желаю планете.

***

Солнышко пусть улыбнётся,

А ребёнок смело засмеётся.

Пусть никто не вздрогнет от беды,

И избавит всех от всяческой вражды.

***

С международным днем мира! Желаю, чтоб над нами всегда было чистое и мирное небо, пусть на планете нигде и никогда не будет войн, а люди будут счастливы и спокойны!

***

С Днем мира, Украина! Желаю украинцам больше никогда не познать горя и утрат. Пусть все украинские семьи воссоединятся, города процветают, а наши потомки никогда не узнают, как звучит сигнал воздушной тревоги.

***

Желаю мира, спокойствия и благополучия моей и независимой родной Украине! Мы как никто знаем цену мира и никогда не её не забудем. Пусть мир поскорее воцарится во всех домах и городах. Слава героям!

***

Международным днём мира тебя! Желаю добра во всём, чтобы и небо было мирным над головой, и в отношениях был мир, и с людьми с которыми приходится пересечься по жизни! Пусть не будет никогда раздора, разделения и разногласий ни с кем и в чём!

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