Международный день мира отмечается ежегодно 21 сентября. Для Украины этот праздник имеет особое значение. На протяжении всей истории украинское государство боролось за свое мирное сущестовование. И в 2022 году Украина огромной ценой борется против российской агрессии, чтобы наши потомки никогда не знали войны.
Церковь сегодня отмечает Рождество Пресвятой Богородицы.
Международный день мира - история праздника
Международный день мира был учрежден ООН для того, чтобы подчеркнуть важность мира между всеми странами и бессмысленность войн.
Ранее праздник отмечался в третий вторник сентября, поскольку в этот день проводилась ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. С 2002 года праздник отмечается в одну и ту же дату - 21 сентября.
Международный день мира - стихи и проза
Пусть будет мир везде, всегда,
И не воюют страны,
И миротворцев в их трудах
Успех ждёт, постоянно!
Пусть только счастье круглый год
По всей земле шагает,
И неба чистый небосвод
Над нами засияет!
***
В день мира вам добра,
Конечно, я желаю,
В согласии и счастье жить
Сегодня призываю.
Пусть правит миром лишь любовь,
Пускай отступят войны.
Пусть главный принцип: "ссорам — бой!"
Всегда будет исполнен.
***
День мира отмечаем нынче,
Пускай не будет больше войн.
Пусть не теряет сына мама,
Жена не станет пусть вдовой.
Сложить прошу я вас орудья,
Любить и верить от души.
Пусть голубь мира вверх взметнется,
И боль утраты сокрушит.
***
С международным днем мира
Я поздравляю планету,
Зеленую ветку оливы
Голубь несет пусть по свету.
Пусть в мире затихнут войны,
Растут пусть счастливыми дети,
Я вас поздравляю с днем мира,
И счастья желаю планете.
***
Солнышко пусть улыбнётся,
А ребёнок смело засмеётся.
Пусть никто не вздрогнет от беды,
И избавит всех от всяческой вражды.
***
С международным днем мира! Желаю, чтоб над нами всегда было чистое и мирное небо, пусть на планете нигде и никогда не будет войн, а люди будут счастливы и спокойны!
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С Днем мира, Украина! Желаю украинцам больше никогда не познать горя и утрат. Пусть все украинские семьи воссоединятся, города процветают, а наши потомки никогда не узнают, как звучит сигнал воздушной тревоги.
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Желаю мира, спокойствия и благополучия моей и независимой родной Украине! Мы как никто знаем цену мира и никогда не её не забудем. Пусть мир поскорее воцарится во всех домах и городах. Слава героям!
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Международным днём мира тебя! Желаю добра во всём, чтобы и небо было мирным над головой, и в отношениях был мир, и с людьми с которыми приходится пересечься по жизни! Пусть не будет никогда раздора, разделения и разногласий ни с кем и в чём!