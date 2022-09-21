День мира 2022 / фото ua.depositphotos.com

Международный день мира отмечается ежегодно 21 сентября. Для Украины этот праздник имеет особое значение. На протяжении всей истории украинское государство боролось за свое мирное сущестовование. И в 2022 году Украина огромной ценой борется против российской агрессии, чтобы наши потомки никогда не знали войны.

Церковь сегодня отмечает Рождество Пресвятой Богородицы.

Международный день мира - история праздника

Международный день мира был учрежден ООН для того, чтобы подчеркнуть важность мира между всеми странами и бессмысленность войн.

Ранее праздник отмечался в третий вторник сентября, поскольку в этот день проводилась ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. С 2002 года праздник отмечается в одну и ту же дату - 21 сентября.

Международный день мира - стихи и проза

Пусть будет мир везде, всегда,

И не воюют страны,

И миротворцев в их трудах

Успех ждёт, постоянно!

Пусть только счастье круглый год

По всей земле шагает,

И неба чистый небосвод

Над нами засияет!

***

В день мира вам добра,

Конечно, я желаю,

В согласии и счастье жить

Сегодня призываю.

Пусть правит миром лишь любовь,

Пускай отступят войны.

Пусть главный принцип: "ссорам — бой!"

Всегда будет исполнен.

***

День мира отмечаем нынче,

Пускай не будет больше войн.

Пусть не теряет сына мама,

Жена не станет пусть вдовой.

Сложить прошу я вас орудья,

Любить и верить от души.

Пусть голубь мира вверх взметнется,

И боль утраты сокрушит.

***

С международным днем мира

Я поздравляю планету,

Зеленую ветку оливы

Голубь несет пусть по свету.

Пусть в мире затихнут войны,

Растут пусть счастливыми дети,

Я вас поздравляю с днем мира,

И счастья желаю планете.

***

Солнышко пусть улыбнётся,

А ребёнок смело засмеётся.

Пусть никто не вздрогнет от беды,

И избавит всех от всяческой вражды.

***

С международным днем мира! Желаю, чтоб над нами всегда было чистое и мирное небо, пусть на планете нигде и никогда не будет войн, а люди будут счастливы и спокойны!

***

С Днем мира, Украина! Желаю украинцам больше никогда не познать горя и утрат. Пусть все украинские семьи воссоединятся, города процветают, а наши потомки никогда не узнают, как звучит сигнал воздушной тревоги.

***

Желаю мира, спокойствия и благополучия моей и независимой родной Украине! Мы как никто знаем цену мира и никогда не её не забудем. Пусть мир поскорее воцарится во всех домах и городах. Слава героям!

***

Международным днём мира тебя! Желаю добра во всём, чтобы и небо было мирным над головой, и в отношениях был мир, и с людьми с которыми приходится пересечься по жизни! Пусть не будет никогда раздора, разделения и разногласий ни с кем и в чём!

Картинки с Днем мира

С Днем мира картинки / фото suskivskazosh.ucoz.ua/
Картинки с Днем мира / фото YouTube
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День мира открытки / фото bratslav-rada.gov.ua
День мира 2022 открытки / фото telegraf.com.ua
День мира 2022 открытки / фото telegraf.com.ua
День мира 2022 открытки / фото telegraf.com.ua
День мира 2022 открытки / фото telegraf.com.ua

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