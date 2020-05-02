День Матери 2020: что принято делать в этот день

В День Матери принято поздравлять матерей и оказывать им знаки внимания, а также дарить символические подарки.

Главный подарок в День Матери для всех мам это, конечно, внимание. В этот праздник не принято дарить ценные подарки, однако символические, или сделанные собственными руками, порадуют мам. Также важно, оказать поддержку маме и показать, как она дорога для вас.

Когда День Матери в Украине:

В Украине День матери приходится на второе воскресенье мая, поэтому фиксированной даты праздник не имеет. Это закреплено указом президента Украины № 489/99 от 10 мая 1999 года. В 2020 году праздник отмечают 10 мая.

История праздника:

Традиция праздновать День матери пошла из США. В 1907 году Анна Джарвис, чтобы отдать дань памяти своей матери, выступила с предложением учредить такую дату. Ее поддержали власти, а со временем к инициативе присоединились и другие страны.

Что принято делать в День Матери:

В этот день принято поздравлять матерей, воздавать должное материнскому труду. Также принято выражать благодарность за то, что мама подарила жизнь и воспитала. Традиционно в День Матери во многих странах мамам дарят подарки, открытки и цветы. Если вы живете отдельно от мамы, то можно навестить ее, или хотя бы позвонить и поздравить с ее днем.

День Матери - кратинки: