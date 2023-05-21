21 мая почитают одного из двенадцати апостолов Христа - евангелиста Иоанна Богослова.

Иоанн Богослов - один из самых любимых учеников Иисуса Христа. Считается, что именно в день памяти святого всем и во всем сопутствует удача. Чем прославился апостол, можно ли работать в этот день и что нельзя делать в день Иоанна Богослова - в материале УНИАН.

Что означает праздник Иоанна Богослова

Иоанн Богослов родился в I веке в Галилее (Израиль). Вместе со старшим братом они были учениками Христа. Иоанн был особо приближен к Иисусу, и часто сопровождал его: присутствовал при воскрешении дочери Иаира, а также во время Преображения Господня на Фаворе. Апостол был с Христом в Гефсиманском саду, когда того схватили, а затем вели по Крестному пути. Именно Иоанн Богослов с Богородицей плакал у подножия креста, на котором был распят Иисус. Тогда же апостол услышал слова: "Се Мати твоя", а Марии было сказано: "Жено, се сын Твой". С тех пор Иоанн заботился о Матери Христа.

Святой апостол продолжал проповедовать и после смерти Христа, а также творил "многочисленные великие чудеса", исцелял и даже воскрешал людей. Упоминается о том, что он оставался целым и невредимым после всех пыток, которым его поддавали как христианина.

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Иоанн Богослов написал книгу Откровение (Апокалипсис), а также Евангелие и три Послания. Апокалипсис апостола Иоанна - пророческая книга, которая рассказывает о втором пришествии Христа и конце света. В ней описаны четыре всадника апокалипсиса, семь ангелов с трубами, семь знамений и бедствий, появление и гибель антихриста, а также поражения дьявола и начало царства Христа.

Святой Иоанн Богослов - в чем помогает

Иоанна Богослова особо почитают писатели, коирайтеры, редакторы и издатели. Также у святого просят помощи в разных жизненных неурядицах, семейного счастья, житейской мудрости, исцеления от болезней и хорошего урожая.

Можно ли работать в день памяти Иоанна Богослова

В этот день не рекомендуется, но и не запрещается работать, но работа должна быть не тяжелой. Также в этот день наши предки пекли хлеб и пироги - часть их брали в поле, как благодарность матенке-земле, часть - раздавали нуждающимся.

Что нельзя делать в день Иоанна Богослова

В праздник есть несколько строгих запретов:

запрещается ссориться;

нельзя тяжело работать, делать уборку, стирать, гладить;

не разрешено что-либо чинить, делать ремонт;

запрещено гадать и проводить обряды;

нельзя резать овощи - это к неурожаю.

Также в день Иоанна Богослова нельзя отказывать в помощи и милостыне.

Ранее мы рассказывали, когда Вознесение Господне и что нельзя делать в этот день.

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