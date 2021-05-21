Апостол Иоанн занимает особое место в ряду избранных учеников Иисуса Христа.

Каждый год 21 мая православные христиане чтят память апостола Иоанна Богослова, одного из самых любимых учеников Иисуса Христа.

Кто такой Иоанн Богослов

Апостол Иоанн был сыном галилейского рыбака Зеведея. Иисус Христос встретил его вместе с братом Иаковом на Генисаретском озере и позвал за собой.

Читайте такжеВыходные в июне 2021: как будем отдыхать в первый месяц летаОн был самым молодым из 12 учеников Христа и оставался верным учителю до самого конца, следуя за ним даже к месту распятия на Голгофе. Именно поэтому Спаситель накануне своей мученической смерти поручил Иоанну заботиться о Деве Марии.

После смерти Богородицы Иоанн проповедовал в Ефесе и других малоазийских городах. При этом его проповеди сопровождалась многочисленными и великими чудесами. А за глубину божественных откровений церковь назвала его "Богословом".

Святой апостол Иоанн прожил долгую жизнь. По преданию, когда пришло время его отшествия к Богу, апостол Иоанн велел своим ученикам приготовить в земле крестообразную могилу, в которую лег, сказав ученикам, чтобы они засыпали его землей. Выполняя волю Иоанна Богослова, они закрыли лицо святого платом и закопали могилу. Однако, раскрыв могилу через некоторое время, тела Иоанна там не обнаружили.

Традиции дня Иоанна Богослова

В День Иоанна Богослова верующие традиционно ходят в церковь, чтобы помолиться святому, покаяться и причаститься. Ведь именно этому учил Иоанн Богослов в своих проповедях. Если же по какой-то причине не получается посетить храм, то можно помолиться дома.

В этот день пекли пироги, которыми угощали прохожих или раздавали соседям. При этом обязательно следует раздать все пироги и не возвращаться с ними обратно. Если же пирог не получалось раздать людям, то его нужно раскрошить птицам.

В народе праздник называли Иван Долгий, поскольку с самой зари и до наступления темноты люди были заняты разными работами. Главной заботой крестьян в это время был посев пшеницы.

Приметы на 21 мая

Красное небо на закате – к хорошей погоде, красное на рассвете – к дождю.

Дождливый день обещает богатый урожай грибов.

Если зацветет черемуха 21 мая – пора сеять пшеницу.

На черемухе много цвета – лето будет дождливым.

В Иванов день ясная погода – летом не будет грибов. Если дождь льет из ведра – грибов будет много.

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Автор: Алина Вишневская