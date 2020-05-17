17 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

17 мая – 137-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 228 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 4 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 17 мая 2020

В этот день мир отмечает День рождения Интернета, Международный день борьбы с гомофобией, Всемирный день электросвязи и информационного общества (ранее Международный день телекоммуникаций), Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией и Всемирный день памяти жертв СПИДа.

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Памятные даты 17 мая, годовщины и события

В 1497 году португальский мореплаватель Васко да Гама достиг берегов Индии.

В 1642 году был основан город Монреаль.

В 1718 году английский юрист Джеймс Пакл запатентовал первый в мире пулемет — так называемое ружье Пакла.

В 1792 году спрятавшиеся от солнца под тенью раскидистого дерева 24 брокера решили основать Нью-Йоркскую фондовую биржу. Там, где росло это дерево, сегодня расположена Уолл-стрит.

В 1849 году пожаром было уничтожено 15 кварталов и доки города Сент-Луис (Миссури, США).

В 1861 году первое в мире туристическое бюро Томаса Кука отправило в поездку первую в мире туристическую группу - из Лондона в Париж.

В 1861 году в Лондоне впервые публично была продемонстрирована цветная фотография. Сделана она была по методу шотландского физика Джеймса Максвелла.

В 1865 году был основан Международный союз электросвязи.

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В 1929 году после долгих розысков в Филадельфии был схвачен глава торговцев контрабандными спиртными напитками Аль Капоне, которому было предъявлено обвинение лишь в незаконном хранении пистолета.

В 1978 году швейцарская полиция в Лозанне обнаружила останки Чарли Чаплина, похищенные из могилы за 11 недель до этого.

В 1990 году Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний.

В 1998 году в Мэлдоне (Англия) было приготовлено блюдо кэрри весом 2653 кг - мировой рекорд.

В 2009 году вышла первая, тестовая версия компьютерной игры «Minecraft», ставшей одной из самых популярных в мире.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 17 мая чтит память святой Палагеи, которая была покровительницей птиц. В народе день называют Пелагеи Заступницы. Именно с 17 мая начинаются первые майские грозы, а все, что были ранее – только поодиночные. К Палагее обращаются, если нужна помощь невинным людям.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня ни в коем случае нельзя обижать птиц, особенно ворон. Если человек сегодня зарубит какую-то домашнюю птицу, то она перестанет у него водится. Есть лучше другое мясо.

Приметы на 17 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- нет утром росы - погода изменится;

- кукует кукушка – погода будет хорошая;

- частый и сильный дождь – к богатому урожаю;

- много майских жуков – к засухе.

17 мая именины

Именины у Климента, Кирилла, Никиты, Пелагеи, Никифора, Марии и Ивана.