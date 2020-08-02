Ильин день 2020: история и особенности праздника

На Ильин день, среди прочего, категорически нельзя купаться в водоемах.

Ильин день (другими словами - День Ильи) - дохристианский народный праздник, который отмечают в честь пророка Ильи. В чем заключаются особенности празднования, его традиции и дата - читайте на УНИАН.

Ильин день 2020 - дата и история праздника

День пророка Ильи, согласно народного календаря, отмечается ежегодно 2 августа. Илью в христианстве называют самым почитаемым святым Ветхого Завета, повелителем плодородия, дождей и молний, потому празднуют этот день по-особенному.

Он родился за 900 лет до рождества Христа, поныне его считают примером целомудренной жизни. Илья вел борьбу с идолопоклонничеством, а также совершал чудеса.

Илья служил царю Ахаву, который, в свою очередь, поклонялся Ваалу (солнцу). Илья, по слову Господа, призвал людей обратиться к истинному Богу, иначе царство постигнет голод. Царь не послушался пророка, и в стране наступила засуха. Через год Илья вновь объявил людям о том, что все беды происходят из-за поклонения Ваалу. Чтобы "разбить" заблуждение израильтян, Илья предложил сделать два жертвенника: один Ваалу, а другой Богу, и сказал: "Принесем жертвы, и если огонь с неба сойдет на жертвенник Ваала, значит, он истинный Бог, а если нет, то идол".

Согласно преданию, пророка живым забрали на небо. Туда он умчался на огненной колеснице, запряженной четырьмя белыми конями, оставив после себя своего духовного ученика Елисея. Считается, что на небе Илья ждёт второго пришествия Христа, чтобы снова возвратиться на землю.

Традиции на Ильин день - что нельзя делать

Выполнять сельхозработы;

пускать домой бездомных животны. Считается, что в этот день являют собой нечистую силу;

выгонять на пастбища скот - его могут загрызть волки;

стоять под деревьями при грозе;

купаться в водоемах. Об этом пойдет речь ниже.

Почему нельзя купаться на Ильин день

Купание на Ильин день попало под запрет по причине того, что, согласно поверью, "Илья-пророк в реках воду мутит", после чего она становится холодной. В народе говорят: "До Ильи люди купаются, а затем с озером прощаются". Также люди верили, что нечисть прячется от Ильи в воде. Тех, кто осмелится зайти в реку, русалки и водяные утаскивают на дно. Также предки верили, что купание на Ильин день чревато тяжелыми болезнями.

Приметы на День Ильи

После Ильи - громы не страшны.

Весь день солнечно - к недороду.

На Илью к обеду лето, а после обеда - осень.

До Ильи мужик купается, а с Ильи с водой прощается.

На пророка Илью баранью голову на стол.

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