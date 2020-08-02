С Днем Ильи 2020: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках

УНИАН собрал для вас лучшие поздравления с Днем Ильи. Не забудьте поздравить своих знакомых с этим именем с праздником.

2 августа православные христиане отмечают Ильин день — праздник в честь ветхозаветного пророка с таким именем. Каждый год память этого пророка чтят в один и тот же день.

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Согласно преданию, пророка Илью живым забрали на небо. Туда он умчался на огненной колеснице, запряженной четырьмя белыми конями, оставив после себя своего духовного ученика Елисея. Считается, что на небе Илья ждет второго пришествия Христа, чтобы снова возвратиться на землю.

Что нельзя делать в день пророка Ильи:

заниматься сельскохозяйственными работами;

пускать в дом бездомных собак и кошек — считается, что в этот день, спасаясь от святого Ильи, нечистая сила превращается в различных зверей;

выгонять скот на пастбище — его могут загрызть волки;

находится в воде, купаться;

во время грозы стоять под деревом.

Ильин день 2020 - поздравления с Днем Ильи в прозе и картинках

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Дорогой Илья, я тебя поздравляю и хочу пожелать легко и успешно проходить любой уровень сложности жизни, в любой схватке одерживать победу, в любом деле приходить к успеху и высоким результатам, и самое главное — ни при каких обстоятельствах не терять веры в себя и свои силы!

***

Илья, желаю тебе, в первую очередь здоровья, ведь остальное можно купить, исправить, забыть! Не унывай понапрасну и всегда будь в движении путем результативной работы и побед! Пусть твоя жизнь состоит лишь из счастливых мгновений!

***

Пусть Ильин день не пугает Вас своими холодами, пускай с приходом этого праздника погода портится лишь на улице, а у Вас и в короткие дождливые дни, и в темные осенние ночи на душе будет по-летнему тепло от семейного счастья и благополучия в доме.

День Ильи: поздравления с Днем Ильи в стихах и картинках

***

С особым днем Ильи пророка!

Пусть в каждом доме будет хлеб,

Никто не будет одиноким,

В грехах никто не будет слеп.

В семью придет навечно радость,

Покой поселится в сердцах.

Нам помнить нужно этот праздник

И почитать Илью в церквах.

***

На Ильин День выгони печаль!

Пусть праздник святого пророка

Все невзгоды выгонит вдаль

Грозой и дождевым потоком!

***

Ілля — ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

В праздник, в День Ильи пророка,

Я желаю благ земных,

Мира, радости, достатка,

Мыслей только молодых.

В этот день все пожелания

Станут явью, точно знай.

Шли добра посыл огромный,

Никогда не унывай.

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