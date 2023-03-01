В День гражданской обороны ежегодно проводятся учебные эвакуации и семинары о безопасности .

Всемирный день гражданской обороны - это праздник 1 марта, посвященный подготовке цивильного населения к чрезвычайным ситуациям и различным происшествиям. В этот день проходят различные семинары и учения по спасению себя в случае ЧС. Также в этот день проверяют техническое оборудование для защиты населения.

День гражданской обороны - история праздника

1 марта 1972 года была создана Международная Организация Гражданской Обороны (МОГО), которая обучала людей самозащите в случае бедствий. С 1990 года ежегодно 1 марта День гражданской обороны отмечают все страны, которые вступили в их числе и Украина.

Как проводится День гражданской обороны в Украине

В День гражданской обороны в Украине проводится учебная эвакуация в школах и детских садах. В городах включают учебную сирену. Часто в эту дату проводятся различные семинары и открытые уроки по самозащите и основам первой медицинской помощи.

Видео дня

Детей и взрослых учат искать самое безопасное место в здании или на улице во время происшествия, правильно надевать химический костюм или противогаз, пользоваться компасом.

В 2023 году во время полномасштабной войны День гражданской обороны особенно актуален, ведь от действий российской армии часто страдает мирное население. В эту дату можно записаться на курсы первой медицинской помощи или семинар по основам военной безопасности.

Пройти обучение можно даже онлайн, если нет возможности посещать живые уроки. К примеру, в прошлом году Минздрав Украины 1 марта выпустил видеокурсы по спасению человека в критической ситуации.

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