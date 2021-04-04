Ежегодно в первое воскресенье апреля отмечается День геолога - профессиональный праздник специалистов, связанных с геологическими науками и специальностями. Праздник отмечается в странах бывшего Советского Союза, в том числе и в Украине.
Этот праздник был придуман в Советском Союзе указом от 31 марта 1966 года, чтобы поблагодарить всех геологов страны за их труд. День решили отмечать в апреле, ведь в этом месяце начинаются первые экспедиции и работы с землей.
Поздравления с Днем геолога в стихах и картинках
День геолога сегодня,
От души желаем вам
Яркой жизни, впечатлений
И эмоций океан,
Пусть работа дарит радость,
Дома ждёт всегда уют,
И друзья всегда на помощь
Обязательно придут!
Золото, руду, алмазы —
Всё ты можешь отыскать.
Даже нефть и даже газы
Знаешь ты, где откопать.
Ты геолог — это значит
Твой сегодня светлый день.
Пусть же счастье и удача
Улыбаются тебе.
Будь здоров, богат и молод
Вечно сердцем и душой.
Этот праздник — чудный повод
Восхитится нам тобой.
Процветай, живи богато,
Будь всегда на высоте.
Для себя найти ты злато,
Пусть везет тебе везде.
С Днем Геолога, друзья!
Спешу поздравить вас сегодня,
И поздравления от меня —
Удачи, радости, здоровья.
Благополучия и сил
В работе вашей интересной,
Чтоб она радость приносила
И никогда не была пресной.
По дорогам идут нечасто,
Они ходят в таких местах —
Здесь и леший не будет шастать,
Да жилье километрах в ста...
Ради новых месторождений,
А еще за костер и песню...
Вновь идут за мечтой, за тенью.
От комфорта идут, хоть тресни!
Камни им свои тайны скажут.
... и такое найдется слово.
Редко видимся, может даже...
У геолога праздник снова!
Всех Геологов страны,
С днем прекрасным поздравляю.
В ваш чудесный, добрый праздник,
Только счастья вам желаю.
Ежедневно, с большим интересом,
Делаете вы свою работу.
Вам желаю, чтоб в любом вы месте,
Ощущали нежность и заботу!
Ты геолог отличнейший просто,
Столько важных ты сделал вещей!
Я желаю в карьере лишь роста,
Чтоб был стимул трудиться мощней!
Ты нашел ископаемых много,
Ты прошел сотни тысяч дорог!
Так пускай же любая дорога
Будет гладкой, без ям и тревог!
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