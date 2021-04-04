В этот день поздравляют всех маркшейдеров, взрывников, проходчиков шахт, которые занимаются поиском и добычей полезных ископаемых.

Ежегодно в первое воскресенье апреля отмечается День геолога - профессиональный праздник специалистов, связанных с геологическими науками и специальностями. Праздник отмечается в странах бывшего Советского Союза, в том числе и в Украине.

Этот праздник был придуман в Советском Союзе указом от 31 марта 1966 года, чтобы поблагодарить всех геологов страны за их труд. День решили отмечать в апреле, ведь в этом месяце начинаются первые экспедиции и работы с землей.

Поздравления с Днем геолога в стихах и картинках

День геолога сегодня,

От души желаем вам

Яркой жизни, впечатлений

И эмоций океан,

Пусть работа дарит радость,

Дома ждёт всегда уют,

И друзья всегда на помощь

Обязательно придут!

Золото, руду, алмазы —

Всё ты можешь отыскать.

Даже нефть и даже газы

Знаешь ты, где откопать.

Ты геолог — это значит

Твой сегодня светлый день.

Пусть же счастье и удача

Улыбаются тебе.

Будь здоров, богат и молод

Вечно сердцем и душой.

Этот праздник — чудный повод

Восхитится нам тобой.

Процветай, живи богато,

Будь всегда на высоте.

Для себя найти ты злато,

Пусть везет тебе везде.

С Днем Геолога, друзья!

Спешу поздравить вас сегодня,

И поздравления от меня —

Удачи, радости, здоровья.

Благополучия и сил

В работе вашей интересной,

Чтоб она радость приносила

И никогда не была пресной.

По дорогам идут нечасто,

Они ходят в таких местах —

Здесь и леший не будет шастать,

Да жилье километрах в ста...

Ради новых месторождений,

А еще за костер и песню...

Вновь идут за мечтой, за тенью.

От комфорта идут, хоть тресни!

Камни им свои тайны скажут.

... и такое найдется слово.

Редко видимся, может даже...

У геолога праздник снова!

Всех Геологов страны,

С днем прекрасным поздравляю.

В ваш чудесный, добрый праздник,

Только счастья вам желаю.

Ежедневно, с большим интересом,

Делаете вы свою работу.

Вам желаю, чтоб в любом вы месте,

Ощущали нежность и заботу!

Ты геолог отличнейший просто,

Столько важных ты сделал вещей!

Я желаю в карьере лишь роста,

Чтоб был стимул трудиться мощней!

Ты нашел ископаемых много,

Ты прошел сотни тысяч дорог!

Так пускай же любая дорога

Будет гладкой, без ям и тревог!

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Автор: Екатерина Пулатова