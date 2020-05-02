2 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 2 мая 2020
В этот день мир отмечает Международный день Гарри Поттера, День весенних акварелей, Международный день астрономии, Всемирный день голого садовода, Всемирный день тунца, Всемирный день лабиринта, Международный день скрапбукинга, Международный день осведомленности о цинге и Международный день леди райдеров.
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Памятные даты 2 мая, годовщины и события
В 1509 году испанцами был основан Сан-Хуан - ныне столица Пуэрто-Рико.
В 1857 году патент на проект самолета с паровым двигателем, тянущим винтом и трехколесным шасси был выдан Ф.Дю Тамплю.
В 1919 году открылась первая пассажирская авиалиния в США. Авиакомпания «Mercury Air Service» совершала рейсы из Лос-Анджелеса в Сан-Диего и на остров Санта-Каталина на самолете Junkers-Larsen JL-6.
В 1922 году состоялось бракосочетание поэта Сергея Есенина и американской танцовщицы Айседоры Дункан.
В 1923 году состоялся первый беспосадочный трансконтинентальный перелет. Военные пилоты О.Келли и Дж. Макриди выполнили рейс на самолете «Fokker T2». Путь из Нью-Йорка в Сан-Диего длиною 4100 километров они проделали за 26 часов 50 минут.
В 1999 году на Эвересте было обнаружено тело английского альпиниста Джорджа Ли Мэллори. В 1924 году он пропал вместе с напарником Эндрю Ирвайном после разразившейся метели. Местоположение тела Мэллори свидетельствовало о высокой вероятности того, что их восхождение увенчалось успехом.
В 2004 году в Гонконге прошла конференция, посвященная проблемам представительниц древнейшей в мире профессии - проституток. Правозащитники потребовали, чтобы этот бизнес был легализован, поскольку заслуживает уважения не меньше, чем всякий другой.
В 2004 году в Интернете появился новый сетевой червь «Sasser».
В 2011 году спецслужбы США ликвидировали террориста №1 Усаму бен Ладена.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 2 мая чтит память преподобного Иоанна Ветхопещерника, иеромонаха, пресвитера. Другие названия праздника: «День Ивана Воина», «Ветхопещерник», «Новины», «Каратель коров», «Бабьи именины». В этот день молились и просили Иоанна рассудить споры, уберечь от воров, найти виновных в краже. И еще - с языческих времен 2 мая крестьяне отмечали праздник весны, Новины.
Что сегодня нельзя делать
Ни в коем случае нельзя никому доверять свои тайны.
Приметы на 2 мая
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- дождливый и пасмурный день – июнь будет сухим и солнечным;
- теплый день - в конце месяца будет холодно;
- облака быстро бегут по небу – дождя в ближайшие дни не будет;
- дикие утки вьют гнезда недалеко от воды – к засухе.
2 мая именины
Именины у Виктора, Георгия, Никифора, Трифона, Семёна и Дмитрия.