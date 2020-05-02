2 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

2 мая – 122-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 243 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 2 мая 2020

В этот день мир отмечает Международный день Гарри Поттера, День весенних акварелей, Международный день астрономии, Всемирный день голого садовода, Всемирный день тунца, Всемирный день лабиринта, Международный день скрапбукинга, Международный день осведомленности о цинге и Международный день леди райдеров.

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Памятные даты 2 мая, годовщины и события

В 1509 году испанцами был основан Сан-Хуан - ныне столица Пуэрто-Рико.

В 1857 году патент на проект самолета с паровым двигателем, тянущим винтом и трехколесным шасси был выдан Ф.Дю Тамплю.

В 1919 году открылась первая пассажирская авиалиния в США. Авиакомпания «Mercury Air Service» совершала рейсы из Лос-Анджелеса в Сан-Диего и на остров Санта-Каталина на самолете Junkers-Larsen JL-6.

В 1922 году состоялось бракосочетание поэта Сергея Есенина и американской танцовщицы Айседоры Дункан.

В 1923 году состоялся первый беспосадочный трансконтинентальный перелет. Военные пилоты О.Келли и Дж. Макриди выполнили рейс на самолете «Fokker T2». Путь из Нью-Йорка в Сан-Диего длиною 4100 километров они проделали за 26 часов 50 минут.

В 1999 году на Эвересте было обнаружено тело английского альпиниста Джорджа Ли Мэллори. В 1924 году он пропал вместе с напарником Эндрю Ирвайном после разразившейся метели. Местоположение тела Мэллори свидетельствовало о высокой вероятности того, что их восхождение увенчалось успехом.

В 2004 году в Гонконге прошла конференция, посвященная проблемам представительниц древнейшей в мире профессии - проституток. Правозащитники потребовали, чтобы этот бизнес был легализован, поскольку заслуживает уважения не меньше, чем всякий другой.

В 2004 году в Интернете появился новый сетевой червь «Sasser».

В 2011 году спецслужбы США ликвидировали террориста №1 Усаму бен Ладена.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 2 мая чтит память преподобного Иоанна Ветхопещерника, иеромонаха, пресвитера. Другие названия праздника: «День Ивана Воина», «Ветхопещерник», «Новины», «Каратель коров», «Бабьи именины». В этот день молились и просили Иоанна рассудить споры, уберечь от воров, найти виновных в краже. И еще - с языческих времен 2 мая крестьяне отмечали праздник весны, Новины.

Что сегодня нельзя делать

Ни в коем случае нельзя никому доверять свои тайны.

Приметы на 2 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- дождливый и пасмурный день – июнь будет сухим и солнечным;

- теплый день - в конце месяца будет холодно;

- облака быстро бегут по небу – дождя в ближайшие дни не будет;

- дикие утки вьют гнезда недалеко от воды – к засухе.

2 мая именины

Именины у Виктора, Георгия, Никифора, Трифона, Семёна и Дмитрия.