3 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

3 июля – 184-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 181 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 20 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 3 июля 2020

В этот день мир отмечает День дружбы.

В Беларуси - День независимости, на Кубе - Праздник огней, в США - День вдали от солнца, День поедания бобов, День комплиментов отражению, День шоколадных вафель, на Маршалловых островах - День рыбака, в Мьянме - День женщин, в Швейцарии - Джазовый фестиваль в Монтре, на Виргинских островах - День отмены рабства.

Памятные даты 3 июля, годовщины и события

Читайте такжеЦерковные праздники в июле 2020: православный календарь на месяц3 июля можно считать днем рождения Мерседеса. В этот день в 1885 году Карл Бенц впервые испытал автомобиль собственной конструкции. Он представлял собой трехколесный двухместный экипаж на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением рабочим объемом 984 см3 и мощностью 0,9 лошадиных сил. Электрическое зажигание питалось от гальванической батареи. Автомобиль имел раму, спаянную из металлических трубок. Машина Бенца развивала смехотворную для нашего времени скорость – 16 км/ч. В 1890 году стартовало промышленное производство этого авто. А оригинал своей первой машины Карл Бенц подарил в 1906 году музею в Мюнхене. В 1936 году, готовясь отметить 50-летие изобретения, немцы построили три копии машины – для Технического музея в Вене, для Музея транспорта в Дрездене и собственно для фирменного музея «Mercedes-Benz» в Штутгарте.

В 1928 году в США появились в продаже первые телевизоры. Стоили они тогда заоблачную сумму - 75 долларов.

В 1949 году «Энола Гей» - бомбардировщик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму, стал экспонатом музея Смитсоновского института.

В 2005 году в Испании вступил в силу закон об однополых браках.

В 2006 году астероид XP14 пролетел очень близко от поверхности Земли - на расстоянии 432 тысячи километров.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 3 июля чтит память святого мученика Мефодия Патарского, Олимпийского, епископа. В народе его прозвали Перепелятником за то, что в этот день было принято охотиться на перепелов. Другие названия праздника: «Мефодий Погодоуказатель», «Паутинный день», «Нефедов день», «Тенетник».

Что сегодня нельзя делать

Читайте такжеИвана Купала-2020: история и традиции праздникаПауков сегодня лучше не трогать, можно только за ними наблюдать.

Приметы на 3 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- идет дождь – он продлится еще 40 дней;

- пауки не плетут паутину - ждите затяжную непогоду с сильными ветрами;

- муравьи прячутся в муравейник – к сильным порывам ветра.

3 июля именины

Именины у Глеба, Гурия, Мефодия, Андрея, Риммы, Инны, Пинны, Дмитрия, Афанасия, Николая, Левкия и Ивана.

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