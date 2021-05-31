Празднования в честь дружбы приходятся на летнее время.

День друзей – один из самых интересных и душевных праздников в международном календаре. Посвящается этот день, понятное дело, друзьям и близким людям, которые всегда поддержат и не оставят в беде.

Когда День друзей 2021

Всего в течение года есть несколько дней, посвященных друзьям.

Так, первый из них отмечается в начале лета, а именно – 9 июня. Праздник является неофициальным и точно неизвестно, когда и почему для празднования была выбрана эта дата.

Читайте такжеРелигиозные праздники в июне 2021: православный календарь на месяцВ то же время существует еще и Международный день дружбы. Его ежегодно отмечают в июле. В отличие от предыдущего, данный праздник отмечается официально и инициирован Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Своей резолюцией от 3 мая 2011 года Генеральная Ассамблея ООН объявила об учреждении новой памятной даты – Международного дня дружбы. Такое решение было принято, исходя из того, что дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие. Датой праздника было выбрано 30 июля.

День друзей: традиции праздника

Каких-то универсальных традиций празднования Дня друзей нет. Поскольку праздник отмечают в разных странах, то и особенности празднования значительно зависят от обычаев местной культуры.

Конечно же, в этот день стоит позвонить либо написать друзьям. По возможности можно устроить встречу, вручить друзьям символические подарки, напомнив таким образом об их важности в своей жизни.

Праздник приходится на летнее время, поэтому хорошей идеей будет, например, дружеский выезд на природу. Отдых на свежем воздухе – это всегда полезно.

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Автор: Алина Вишневская