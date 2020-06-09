С Днем друзей – красивые поздравительные стихи и яркие открытки

Искренние стихотворные и прозаические строки, а также красочные картинки для поздравления друзьям.

Ежегодно 9 июня в ряде стран отмечают Международный день друзей (International Friends Day).

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Во все времена дружбу почитали как величайшую социальную и этическую ценность. Хороший друг всегда придет на помощь, если нужно, разделит проблемы и поможет советом, с ним можно обо всем поговорить, а также о чем угодно помолчать.

По случаю праздника стоит поздравить своих друзей и напомнить им, как сильно их ценят.

УНИАН собрал лучшие и самые искренние поздравления с Днем дружбы в стихах и прозе, а также красивые открытки и картинки.

С Днем друзей – поздравительные стихи и прозаические строки

***

С днем друзей я поздравляю

Близких всех своих людей,

Доверяю и люблю вас,

Вместе с вами веселей,

Вам, друзья, я пожелаю

Быть счастливыми всегда,

Будем с вами всегда рядом,

Не разлучат нас года!

***

Дружба — это радостные встречи,

Море фантастических затей.

При любой проблеме — с другом легче,

А без друга в жизни тяжелей.

День друзей шагает по планете,

Раздает улыбки и любовь.

Так пускай везде на белом свете

Вспыхивает дружба вновь и вновь!

***

Есть у каждого друзья,

Ведь без них никак нельзя.

И ни в счастье, ни в беде,

Без друзей нельзя нигде!

Поздравляем всех друзей,

С вами ярче жизнь, светлей,

Мы друзьям спасибо скажем,

Пусть же крепнет дружба наша!

***

С Днем друзей! Цените дружбу!

Благ любых вам — весь набор!

Счастье в танце пусть закружит,

Пусть не будет больше ссор.

Споры все и недомолвки

Пусть исчезнут навсегда.

От обиды нет ведь толку —

Миром правит доброта!

***

С праздником, мои друзья!

Там где вы, всегда и я.

Вместе сможем всех порвать,

Коль не будем горевать.

День за днем идем мы в ногу

По проторенной дороге.

Если неизвестен путь,

Мы освоим как-нибудь,

Ни на чем не погорим,

Все вершины покорим.

С другом и беда пустяк.

В общем, мне без вас никак.

***

Как хорошо, что есть кому подставить

Плечо поддержки, понимания плечо.

Я с днем друзей хочу тебя поздравить,

И пожелать, чтобы дружили мы лет 100!

Пусть бережет тебя хранитель-ангел,

Пусть жизнь идет по маслу, на "ура",

Пусть счастье и удача будут рядом.

И на меня рассчитывай всегда!

***

Поздравляю с Днем друзей! Желаю, чтобы истинная дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг. Пусть друзья всегда остаются добрыми спутниками на твоем жизненном пути!

***

Мои драгоценные друзья, спасибо за то, что вы у меня есть! Я очень ценю вас и нашу дружбу, ведь с вами моя жизнь намного ярче, веселее, интереснее и счастливее! Надеюсь, что с годами наша дружба будет только крепнуть!

***

Сегодня отличный праздник — День друзей! И я хочу поздравить с ним вас, мои хорошие! Спасибо, что вы со мной, всегда на связи и в нужную минуту рядом. Желаю вам безоблачного настроения, радости и счастья на все времена. Больших успехов, подвигов и достижений. Пусть все в жизни складывается невероятно превосходно!

Поздравления с Днем друзей в картинках и открытках

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