С Днем друзей – красивые поздравительные стихи и яркие открытки
Ежегодно 9 июня в ряде стран отмечают Международный день друзей (International Friends Day).
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Во все времена дружбу почитали как величайшую социальную и этическую ценность. Хороший друг всегда придет на помощь, если нужно, разделит проблемы и поможет советом, с ним можно обо всем поговорить, а также о чем угодно помолчать.
По случаю праздника стоит поздравить своих друзей и напомнить им, как сильно их ценят.
УНИАН собрал лучшие и самые искренние поздравления с Днем дружбы в стихах и прозе, а также красивые открытки и картинки.
С Днем друзей – поздравительные стихи и прозаические строки
***
С днем друзей я поздравляю
Близких всех своих людей,
Доверяю и люблю вас,
Вместе с вами веселей,
Вам, друзья, я пожелаю
Быть счастливыми всегда,
Будем с вами всегда рядом,
Не разлучат нас года!
***
Дружба — это радостные встречи,
Море фантастических затей.
При любой проблеме — с другом легче,
А без друга в жизни тяжелей.
День друзей шагает по планете,
Раздает улыбки и любовь.
Так пускай везде на белом свете
Вспыхивает дружба вновь и вновь!
***
Есть у каждого друзья,
Ведь без них никак нельзя.
И ни в счастье, ни в беде,
Без друзей нельзя нигде!
Поздравляем всех друзей,
С вами ярче жизнь, светлей,
Мы друзьям спасибо скажем,
Пусть же крепнет дружба наша!
***
С Днем друзей! Цените дружбу!
Благ любых вам — весь набор!
Счастье в танце пусть закружит,
Пусть не будет больше ссор.
Споры все и недомолвки
Пусть исчезнут навсегда.
От обиды нет ведь толку —
Миром правит доброта!
***
С праздником, мои друзья!
Там где вы, всегда и я.
Вместе сможем всех порвать,
Коль не будем горевать.
День за днем идем мы в ногу
По проторенной дороге.
Если неизвестен путь,
Мы освоим как-нибудь,
Ни на чем не погорим,
Все вершины покорим.
С другом и беда пустяк.
В общем, мне без вас никак.
***
Как хорошо, что есть кому подставить
Плечо поддержки, понимания плечо.
Я с днем друзей хочу тебя поздравить,
И пожелать, чтобы дружили мы лет 100!
Пусть бережет тебя хранитель-ангел,
Пусть жизнь идет по маслу, на "ура",
Пусть счастье и удача будут рядом.
И на меня рассчитывай всегда!
***
Поздравляю с Днем друзей! Желаю, чтобы истинная дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг. Пусть друзья всегда остаются добрыми спутниками на твоем жизненном пути!
***
Мои драгоценные друзья, спасибо за то, что вы у меня есть! Я очень ценю вас и нашу дружбу, ведь с вами моя жизнь намного ярче, веселее, интереснее и счастливее! Надеюсь, что с годами наша дружба будет только крепнуть!
***
Сегодня отличный праздник — День друзей! И я хочу поздравить с ним вас, мои хорошие! Спасибо, что вы со мной, всегда на связи и в нужную минуту рядом. Желаю вам безоблачного настроения, радости и счастья на все времена. Больших успехов, подвигов и достижений. Пусть все в жизни складывается невероятно превосходно!
Поздравления с Днем друзей в картинках и открытках
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