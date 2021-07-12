Сегодня отмечают свой праздник бортпроводники, которых также называют стюардами и стюардессами.

Сегодня, 12 июля, свой профессиональный праздник отмечают бортпроводники. Это очень интересная, но сложная и ответственная профессия. Бортпроводники не только заботятся о комфорте пассажиров, но и обеспечивают безопасность на борту.

История праздника День бортпроводника

Профессия бортпроводника возникла в Германии в 1928 году. Изначально на должность стюардов брали только мужчин. Они обеспечивали сервис во время полета. В 1930 в США возникла идея нанимать на работу привлекательных девушек, чтобы сделать полеты более популярными. Первой стюардессой в истории авиации стала американка Эллен Черч.

12 июля отмечается День бортпроводника как дань уважения к этой сложной профессии. Цель этого международного праздника - привлечение молодежи к профессии и выражение благодарности за труд бортпроводников. Эта дата отмечается неофициально во многих авиакомпаниях.

Поздравления с Днем бортпроводника

В парадной форме и с улыбкой

Встречаешь пассажиров ты,

Бортпроводник — звучит достойно,

Профессия твоей мечты!

Сегодня мы тебя поздравим

И пожелаем жить без бед,

Полетов только безопасных,

Счастливых, долгих-долгих лет.

Работа бортпроводника

Я знаю, точно нелегка,

Но ты справляешься легко,

Взлетаешь в небо высоко!

Желаю красочных полетов,

Стабильных и больших доходов,

Успеха достигай во всем,

Взлетай все выше день за днем!

С днем бортпроводника!

Желаю вам удачи,

Чтоб на земле и в небе

Решались все задачи.

Манят пускай просторы,

Зовет вперед мечта,

Пусть окружают радость,

Любовь и доброта.

Пускай работа будет

Отдушиной для вас,

И пусть счастливый блеск

Не покидает глаз.

Бортпроводникам непросто,

Часто пассажир грубит,

Только ты на все вопросы

Отвечаешь без обид.

Грандиозного терпенья

Тороплюсь я пожелать,

И в свободное паденье

Никогда не попадать!

Паришь ты ежедневно в облаках,

Не в переносном смысле — по работе,

И нет прекрасней бортпроводника,

Везёт пусть в каждом новом перелёте.

Пусть пассажиры твой оценят труд

И в небе неудобства не доставят,

А впереди десятки премий ждут,

И пусть успех судьбу твою возглавит!

Поздравляю с Днём бортпроводника и от души желаю проводить отлично время на борту и дарить радостные эмоции пассажирам, а также весело жить, не зная ни минуты печали. Пусть каждый день будет чудесным, каждое путешествие — невероятным, а каждый миг — добрым и счастливым.

С Днём бортпроводника! Пусть на борту всегда будет порядок и спокойствие, пусть по курсу всегда ждёт удача и успех, пусть на пути встречаются улыбки добрых людей, пусть каждый рейс жизни имеет счастливое завершение.

***

С Днем бортпроводника! Желаю сохранять спокойствие в любых ситуациях, работать в слаженном коллективе за достойную оплату! Пускай близкие будут всегда рядом, пусть все получается, пусть в доме царит уют и достаток!

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Автор: Екатерина Пулатова