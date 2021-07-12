Сегодня, 12 июля, свой профессиональный праздник отмечают бортпроводники. Это очень интересная, но сложная и ответственная профессия. Бортпроводники не только заботятся о комфорте пассажиров, но и обеспечивают безопасность на борту.
История праздника День бортпроводника
Профессия бортпроводника возникла в Германии в 1928 году. Изначально на должность стюардов брали только мужчин. Они обеспечивали сервис во время полета. В 1930 в США возникла идея нанимать на работу привлекательных девушек, чтобы сделать полеты более популярными. Первой стюардессой в истории авиации стала американка Эллен Черч.
12 июля отмечается День бортпроводника как дань уважения к этой сложной профессии. Цель этого международного праздника - привлечение молодежи к профессии и выражение благодарности за труд бортпроводников. Эта дата отмечается неофициально во многих авиакомпаниях.
Поздравления с Днем бортпроводника
В парадной форме и с улыбкой
Встречаешь пассажиров ты,
Бортпроводник — звучит достойно,
Профессия твоей мечты!
Сегодня мы тебя поздравим
И пожелаем жить без бед,
Полетов только безопасных,
Счастливых, долгих-долгих лет.
Работа бортпроводника
Я знаю, точно нелегка,
Но ты справляешься легко,
Взлетаешь в небо высоко!
Желаю красочных полетов,
Стабильных и больших доходов,
Успеха достигай во всем,
Взлетай все выше день за днем!
С днем бортпроводника!
Желаю вам удачи,
Чтоб на земле и в небе
Решались все задачи.
Манят пускай просторы,
Зовет вперед мечта,
Пусть окружают радость,
Любовь и доброта.
Пускай работа будет
Отдушиной для вас,
И пусть счастливый блеск
Не покидает глаз.
Бортпроводникам непросто,
Часто пассажир грубит,
Только ты на все вопросы
Отвечаешь без обид.
Грандиозного терпенья
Тороплюсь я пожелать,
И в свободное паденье
Никогда не попадать!
Паришь ты ежедневно в облаках,
Не в переносном смысле — по работе,
И нет прекрасней бортпроводника,
Везёт пусть в каждом новом перелёте.
Пусть пассажиры твой оценят труд
И в небе неудобства не доставят,
А впереди десятки премий ждут,
И пусть успех судьбу твою возглавит!
Поздравляю с Днём бортпроводника и от души желаю проводить отлично время на борту и дарить радостные эмоции пассажирам, а также весело жить, не зная ни минуты печали. Пусть каждый день будет чудесным, каждое путешествие — невероятным, а каждый миг — добрым и счастливым.
С Днём бортпроводника! Пусть на борту всегда будет порядок и спокойствие, пусть по курсу всегда ждёт удача и успех, пусть на пути встречаются улыбки добрых людей, пусть каждый рейс жизни имеет счастливое завершение.
***
С Днем бортпроводника! Желаю сохранять спокойствие в любых ситуациях, работать в слаженном коллективе за достойную оплату! Пускай близкие будут всегда рядом, пусть все получается, пусть в доме царит уют и достаток!
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