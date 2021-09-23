Сегодня стоит поздравить с Днем ангела Татьяны всех обладательниц этого прекрасного имени.

Сегодня, 23 сентября, свои именины отмечают все Татьяны. В этот день церковь чтит память святой Татьяны Гримблит. Татьяна – девушка с непростым характером. Её доверие сложно завоевать, но друзьям она очень предана. Татьяна отмечает свой День ангела 18 января, 25 января, 17 июля, 14 сентября, 23 сентября, 3 октября, 11 октября, 21 октября, 3 декабря, 23 декабря.

С Днем ангела Татьяны: стихи

Самая хорошая, самая чудесная,

Ласковая, нежная и всегда прелестная.

Танечка, ты солнышко в небесах судьбы.

С праздником сегодняшним поздравляем мы!

***

Таня, пусть любовь придет,

Счастья я тебе желаю,

Ведь день ангела – он вот!

Сам тебя уже встречает,

Я хочу тебе желать

Много мира и везенья,

Жизнь свою не расплескать,

Жить с умом и с уваженьем.

***

Желаю я любимой Тане

На ангела денёк чудесный

Мечты, которые так манят,

Исполнились чтоб наконец-то.

Пусть счастье будет неизменно

Тебе сопутствовать повсюду.

Успех настигнет непременно,

И солнечным весь мир пусть будет.

***

Танечка, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

***

Таня, с именинами,

В твоем нежном имени

Очень много радости,

И любви, и сладости!

Будь всегда красивою,

И неповторимою,

Ты в удачу верь,

И не знай потерь!

***

Таня, Танечка, Татьяна!

Поздравляю я тебя,

В этот день счастливый самый

Рядом будут пусть друзья!

Будь прекрасной, чуть капризной,

Отдыхай и веселись.

Я желаю, чтоб всё в жизни

Было просто зашибись!

С Днем ангела Татьяны: поздравления в прозе

Танюша, поздравляю тебя. Желаю тебе, дорогая, вечного счастья и красоты, светлых идей и потрясающих успехов, невероятных приключений и высоких достижений, хорошего здоровья и отличного настроения.

***

Танюша, пусть твое счастье никогда не кончается, а все, что ты для себя решила — осуществляется. Здоровье и душевный покой остаются главными спутниками твоего хорошего настроения. Улыбайся чаще, моя дорогая, ведь улыбка способна творить чудеса.

***

Татьяна, счастье пусть тебя возьмет за руку и пройдет с тобой весь жизненный путь. Я желаю, чтобы улыбка была с тобой и не покидала твоего прекрасного лица. Пусть всегда будут рядом близкие, крепко обнимают и поддерживают в нужные минуты.

***

Дорогая и милая Танюша, я тебя поздравляю и от души желаю радужного счастья и светлой надежды, великой удачи и чудесных идей, отличного настроения и весёлых праздников, невероятных побед и неземной любви.

С Днем ангела Татьяны: картинки и открытки

Автор: Екатерина Пулатова