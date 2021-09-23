Сегодня, 23 сентября, свои именины отмечают все Татьяны. В этот день церковь чтит память святой Татьяны Гримблит. Татьяна – девушка с непростым характером. Её доверие сложно завоевать, но друзьям она очень предана. Татьяна отмечает свой День ангела 18 января, 25 января, 17 июля, 14 сентября, 23 сентября, 3 октября, 11 октября, 21 октября, 3 декабря, 23 декабря.
С Днем ангела Татьяны: стихи
Самая хорошая, самая чудесная,
Ласковая, нежная и всегда прелестная.
Танечка, ты солнышко в небесах судьбы.
С праздником сегодняшним поздравляем мы!
***
Таня, пусть любовь придет,
Счастья я тебе желаю,
Ведь день ангела – он вот!
Сам тебя уже встречает,
Я хочу тебе желать
Много мира и везенья,
Жизнь свою не расплескать,
Жить с умом и с уваженьем.
***
Желаю я любимой Тане
На ангела денёк чудесный
Мечты, которые так манят,
Исполнились чтоб наконец-то.
Пусть счастье будет неизменно
Тебе сопутствовать повсюду.
Успех настигнет непременно,
И солнечным весь мир пусть будет.
***
Танечка, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
***
Таня, с именинами,
В твоем нежном имени
Очень много радости,
И любви, и сладости!
Будь всегда красивою,
И неповторимою,
Ты в удачу верь,
И не знай потерь!
***
Таня, Танечка, Татьяна!
Поздравляю я тебя,
В этот день счастливый самый
Рядом будут пусть друзья!
Будь прекрасной, чуть капризной,
Отдыхай и веселись.
Я желаю, чтоб всё в жизни
Было просто зашибись!
С Днем ангела Татьяны: поздравления в прозе
Танюша, поздравляю тебя. Желаю тебе, дорогая, вечного счастья и красоты, светлых идей и потрясающих успехов, невероятных приключений и высоких достижений, хорошего здоровья и отличного настроения.
***
Танюша, пусть твое счастье никогда не кончается, а все, что ты для себя решила — осуществляется. Здоровье и душевный покой остаются главными спутниками твоего хорошего настроения. Улыбайся чаще, моя дорогая, ведь улыбка способна творить чудеса.
***
Татьяна, счастье пусть тебя возьмет за руку и пройдет с тобой весь жизненный путь. Я желаю, чтобы улыбка была с тобой и не покидала твоего прекрасного лица. Пусть всегда будут рядом близкие, крепко обнимают и поддерживают в нужные минуты.
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Дорогая и милая Танюша, я тебя поздравляю и от души желаю радужного счастья и светлой надежды, великой удачи и чудесных идей, отличного настроения и весёлых праздников, невероятных побед и неземной любви.