В День ангела Ксении поздравьте близких и родных обладательниц этого имени.

Обладательницы красивого и гордого имени Ксения отмечают несколько именин в году. Одна из таких особенных дат - 6 февраля, день памяти блаженной Ксении Миласской из города Рима. Будучи знатной и красивой девушкой, она добровольно стала отшельницей и основала собственную монашескую общину, а также вела аскетическую жизнь.

В День ангела Ксении поздравьте с именинами близких родственниц и подруг с этим прекрасным именем. Им обязательно будет приятно услышать искренние пожелания. Также в этот день отмечают День ангела Оксаны - родственного с Ксенией имени.

Значение имени Ксения

Имена Ксения и Оксана имеют общее происхождение, но считаются самостоятельными. Значение имени Оксана и Ксения с древнегреческого - "гостеприимная", "чужестранка", "гостья".

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По характеру Ксения очень целеустремленная и упорная. Ради достижения желаемого готова трудиться без отдыха. Честная и справедливая, не терпит, когда её принижают и не ценят. Ксения - очень заботливая и самоотверженная мать. Главной ценностью в жизни для неё является крепкая семья.

День ангела Ксении 2024 - поздравления и картинки

В День Ксении блаженной

Добра тебе желаю,

Удачи, непременно,

И радости бескрайней!

Пусть Ксения святая

Своею высшей силой

От бед оберегает,

Жизнь делая счастливой!

***

Будь, Ксюша, как цветок, красива,

Бодра, здорова, хороша!

Желаю только позитива,

Чтоб пела радостно душа!

Пускай же Ксения святая

Тебе добро лишь принесет.

Живи счастливо, бед не зная.

Успех кругом тебя пусть ждет!

***

В прекрасный праздник именин

Тебя я, Ксюша, поздравляю,

Быть под защитою небес

Всегда-всегда тебе желаю.

Пусть Ксения ведет тебя

Тропинками любви и счастья,

Отвадит пусть она всегда

Обиды, горе и напасти.

***

С именинами поздравить

Тебя, Ксения, хочу,

Бережет пускай Святая, —

Я на ушко прошепчу.

Праздник Ксении сегодня,

Помогает пусть она,

Подтолкнет к желанной цели.

С нею ты защищена.

***

С Днём блаженной Ксении!

Пусть везёт везде,

Пусть тепло семейное

Нежится в душе.

Сердце бьётся весело,

Радует пусть жизнь,

Дни идут чудесно,

Чтоб мечты сбылись!

***

Ксюша, милая, поздравить

Я с Днем Ангела хочу,

Ксения пускай поможет,

Все с ней будет по плечу.

Пусть блаженная от горя

И беды тебя хранит,

Верой крепкой, силой духа

Непременно наградит.

***

Пусть Ксения Святая бережет

Тебя от всех печалей и ненастий!

Душа пускай от радости поет,

А в сердце пусть царит большое счастье!

Желаю, чтобы жизнь твоя была

Полна добра, удачи и любви,

Чтоб ты всегда и пахла, и цвела,

В мире и гармонии живи!

***

Дорогая Ксения, поздравляю тебя и хочу пожелать всегда держать в руках ключ от счастья, хранить в сердце тайну любви, беречь в душе радость и в любой ситуации сохранять спокойствие. Пусть на небе никогда не погаснут звезды твоей удачи, пусть каждый день на тебя проливаются яркие лучи добра!

***

Поздравляю с Днем ангела Ксении! Ксюшенька, пусть в твоей душе всегда живут неиссякаемый оптимизм и вечное ощущение счастья! Желаю, чтобы рядом с тобой всегда была удача, которая поможет достичь желаемого! Главное - будь здорова и живи в мире и гармонии!

***

Замечательная, милая, добрая Ксюша, пускай тебе всегда везет в жизни с людьми, обстоятельствами и местами. Пусть жизненные дни будут сверкать всеми цветами радуги, на душе будет уютно и тепло, а в доме будут благополучие, любовь, надежда и достаток!

***

Ксения, с праздником тебя! С Днем ангела! Желаю с легкостью преодолевать, стоящие на пути, преграды. Пусть, дальней стороною, обходят печали и потери. Желаю счастья женского, настоящего, чтобы душу грело. Пусть в твоей жизни будет много добрых людей.

***

С Днем Ксении тебя! От всей души поздравляю тебя с праздником! Желаю всегда просыпаться в тёплых объятиях, в хорошем настроении и с большим желанием сделать этот мир лучше, интереснее и ярче!

***

Поздравляю тебя, Ксюша. Пусть будет праздник на душе всегда, пусть будет яркой и долговечной твоя путеводная звезда. Желаю счастья неземного, любви, удач и добрых дней, поражай в этом мире любого, становись с каждым днём веселей. С Днем твоего ангела!

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