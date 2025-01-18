18 января - именины Оксаны и именины Ксении по новому церковному календарю.

18 января празднуют свой день ангела Оксаны и Ксении. Оксан часто называют Ксюшами, но это два разных имени, хотя и отмечают они свои именины вместе. Что означает каждое из этих имен, а также как красиво поздравить Оксанок и Ксюш с их праздником - читайте в материале.

Значение имени Оксана и Ксения

В переводе с греческого Оксана - это "путешественница", "чужестранка". Еще одна трактовка имени - "гостеприимная". У скифов и сарматов Оксана означает "светлая".

Ксения - близкое к имени Оксана, но самостоятельное и менее распространено в Украине, чем Оксана. Происхождение также связывают с древнегреческим словом, значение имени Ксения - "гостеприимная", "странница", "чужестранка".

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Когда день ангела Оксаны и Ксении

День ангела Оксаны и день ангела Ксении по церковному календарю отмечают 6 раз в год:

31 января по старому стилю - 18 января по новому;

6 февраля - 24 января;

20 марта - 7 марта;

6 июня - 24 мая;

26 августа - 13 августа;

15 сентября - 2 сентября.

Так как в 2023 году Православная церковь Украины сменила календарь на новоюлианский, то дни памяти святых и именины сдвинулись - по новому стилю их отмечают на 13 дней раньше.

С днем ангела Ксении и Оксаны - как красиво поздравить своими словами

Нежная наша Оксанка! Поздравляем с именинами! Пусть этот день еще раз напомнит, что ты - особенный человечек. Пусть твое настроение будет отличным, работа - в радость тебе, а ты сама - счастлива. Люби и всегда будь любима!

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Крепкого здоровья, доброй к тебе судьбы, невероятных успехов, навязчивой удачи! С именинами, Ксюша! Пусть твои дни начинаются с улыбки, глаза сияют жизнью, а руки - опускаются под тяжестью цветов. Пусть твое сердце никогда не знает печали, а незримый ангел оберегает твой покой.

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Оксанка! С именинами! Пусть в твоей душе всегда живет неиссякаемый оптимизм, а удача - идет рядом. Здоровья крепкого, гармонии в жизни, будь такой же лучезарной!

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Ксюша, с праздником! Ярких эмоций, добрых людей, хороших обстоятельств и искренней любви в жизни. Пусть ангел твой идет бок о бок и хранит печалей. Мечты пусть сбываются, а ключ к успеху всегда будет в твоих руках. С именами!

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Оксана! Желаю Вам в день ангела всегда быть сильной и верить в себя. Обходите неудачи с улыбкой, крепче за хвост держите удачу, и, что бы ни было - никогда не отказывайтесь от мечты! И побольше нечаянных радостей в жизни!

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Моя дорогая Ксюша, с днем ангела! Пусть сбывается то, о чем ты молчишь, пусть тебе повезет с людьми, а нам с тобой уже повезло! Уюта в душе, спокойствия на сердце, мира и светлых надежд!

С именинами Ксении и с днем ангела Оксаны - открытки

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Ранее мы рассказывали, кто еще отмечает день ангела 18 января.

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