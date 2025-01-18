18 января празднуют свой день ангела Оксаны и Ксении. Оксан часто называют Ксюшами, но это два разных имени, хотя и отмечают они свои именины вместе. Что означает каждое из этих имен, а также как красиво поздравить Оксанок и Ксюш с их праздником - читайте в материале.
Значение имени Оксана и Ксения
В переводе с греческого Оксана - это "путешественница", "чужестранка". Еще одна трактовка имени - "гостеприимная". У скифов и сарматов Оксана означает "светлая".
Ксения - близкое к имени Оксана, но самостоятельное и менее распространено в Украине, чем Оксана. Происхождение также связывают с древнегреческим словом, значение имени Ксения - "гостеприимная", "странница", "чужестранка".
Когда день ангела Оксаны и Ксении
День ангела Оксаны и день ангела Ксении по церковному календарю отмечают 6 раз в год:
- 31 января по старому стилю - 18 января по новому;
- 6 февраля - 24 января;
- 20 марта - 7 марта;
- 6 июня - 24 мая;
- 26 августа - 13 августа;
- 15 сентября - 2 сентября.
Так как в 2023 году Православная церковь Украины сменила календарь на новоюлианский, то дни памяти святых и именины сдвинулись - по новому стилю их отмечают на 13 дней раньше.
С днем ангела Ксении и Оксаны - как красиво поздравить своими словами
Нежная наша Оксанка! Поздравляем с именинами! Пусть этот день еще раз напомнит, что ты - особенный человечек. Пусть твое настроение будет отличным, работа - в радость тебе, а ты сама - счастлива. Люби и всегда будь любима!
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Крепкого здоровья, доброй к тебе судьбы, невероятных успехов, навязчивой удачи! С именинами, Ксюша! Пусть твои дни начинаются с улыбки, глаза сияют жизнью, а руки - опускаются под тяжестью цветов. Пусть твое сердце никогда не знает печали, а незримый ангел оберегает твой покой.
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Оксанка! С именинами! Пусть в твоей душе всегда живет неиссякаемый оптимизм, а удача - идет рядом. Здоровья крепкого, гармонии в жизни, будь такой же лучезарной!
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Ксюша, с праздником! Ярких эмоций, добрых людей, хороших обстоятельств и искренней любви в жизни. Пусть ангел твой идет бок о бок и хранит печалей. Мечты пусть сбываются, а ключ к успеху всегда будет в твоих руках. С именами!
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Оксана! Желаю Вам в день ангела всегда быть сильной и верить в себя. Обходите неудачи с улыбкой, крепче за хвост держите удачу, и, что бы ни было - никогда не отказывайтесь от мечты! И побольше нечаянных радостей в жизни!
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Моя дорогая Ксюша, с днем ангела! Пусть сбывается то, о чем ты молчишь, пусть тебе повезет с людьми, а нам с тобой уже повезло! Уюта в душе, спокойствия на сердце, мира и светлых надежд!
С именинами Ксении и с днем ангела Оксаны - открытки
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