Узнайте, кого сегодня нужно поздравить с Днем ангела и каким именем назвать новорожденного ребенка.

Именины - это день, когда церковь чествует святого с нашим именем. Мы рассказали, у кого День ангела 6 декабря, и назвали значение имени каждого именинника. Этот список подскажет вам, кого из знакомых стоит поздравить с именинами и как назвать рожденного в это число ребенка.

Напомним, что в сентябре 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. Поэтому мы публикуем список именин по двум стилям - новому и старому.

У кого именины сегодня 6 декабря по новому стилю

Максим - образовано от римского родового имени Maximus, что означает "величайший".

Видео дня

Николай - произошло от древнегреческого имени Николаос, то есть "победитель народов". Христиане сегодня отмечают День святого Николая 2024.

У кого день ангела сегодня 6 декабря по старому стилю

Александр - современная форма от древнегреческого имени Александрос, которое состоит из греческих слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек". Таким образом, имя означает "защитник людей".

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Борис - имя древнеславянского происхождения, от Борислав - "борец", "славный в борьбе".

Григорий - происходит от древнегреческого слова григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спать".

Иван - украинский вариант древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Макар - произошло от древнегреческого имени Макариос и означает "счастливый", "блаженный", "благополучный".

Вас также могут заинтересовать новости: