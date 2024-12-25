Именины также называют днем ангела - святого покровителя, имя которого носит человек.

Именины - это день памяти небесного заступника с таким же именем. В течение года таких дней может быть несколько, но днем ангела считается дата, ближайшая ко дню рождения, или в сам день.

25 декабря день ангела по новому стилю у Августины, Агриппины, Анфисы, Василия, Григория, Дмитрия, Константина, Леонида, Марии, Михаила, Николая, Александра, Ефима. По старому календарю именины отмечает Александр.

Именины 25 декабря - значение имени

Каждое имя имеет свое значение, также замечено, что оно может влиять и на характер человека, который его носит:

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Августина - имеет латинские корни, походит от мужского имени Августин и в переводе звучит как "величественная".

Августины часто бывают женщинами-зажигалками - у них много идей и чудесные организаторские способности. Имеют необычный характер, они скромны и считают, что очень важно приносить пользу людям. Умны, общительны и оптимистки по жизни, умеющие исцелять души других.

Агриппина - имеет древнегреческие корни, тоже произошло от мужского имени и переводится как "дикая лошадь".

Агрипинны часто бывают необычайно красивы. Они из тех, кто многого добивается в жизни, но имеют вспыльчивый характер, который с трудом подавляют. Умеют найти общий язык с любым человеком. Целеустремленные энтузиастки, временами бывают заносчивы и самолюбивы.

Анфиса - также имеет древнегреческое происхождение, переводится как "цветок".

Анфисы - нежные и чувственные, привлекают к себе внешностью и характером. На первый взгляд кажутся ангелами, но имеют непредсказуемый характер. Знаю себе цену, но напрочь лишены самокритики.

Василий - по одной версии возникло от древнегреческого имени, означает "царственный", по второй - от персидского и переводится как "царь", "правитель".

Василиев знают как добрых и открытых мужчин. Они уравновешены, практичны, твердо идут к цели, дорожат дружбой. Вместе с тем могут быть хитрыми и часто растрачивают себя по пустякам.

Григорий - происхождение связывают с древнегреческим словом, которое переводится как "не спящий".

Григории часто бывают чувствительными и ранимыми. Они любознательны, умны, для них важно нравиться окружающим. Из них получаются хорошие организаторы. Могут быть чрезмерно любопытны к чужой жизни.

Дмитрий - имеет древнегреческое происхождение, переводится как "посвященный Деметре" (богине земледелия и плодородия).

Свободолюбивые и упорные мужчины, имеют твердый и даже немного жесткий характер. Пользуются уважением у окружающих, имеют харизму и лидерские задатки. По своей натуре - моралисты, но могут старадать из-за длинного языка. Порой бывают очень неуступчивы.

Константин - имеет латинские корни, в переводе означает "постоянный".

Константинов отличает сильный характер, мужественность, стойкость и терпеливость. У них от природы заложены качества лидера, умны, коммуникабельны, порядочны. На них трудно повлиять, хотя они ценят другую точку зрения. Могут быть чрезвычайно скромными и чересчур требовательными к другим.

Леонид - родом из Древней Эллады, произошло от древнегреческого и означает "подобный льву".

Леониды - оптимистичны и приятны, из них получаются отличные друзья. Настойчивы в своих целях, идеалисты и перфекционисты. Могут быть очень упрямы, но стараются избегать конфликтов.

Мария - от древнееврейского имени Мирьям, что означает "желанная", "безмятежная", иногда переводят как "госпожа".

Марии - это многогранные личности. Они надежные, трудолюбивые, справедливые. Любят конкретику, могут быть упрямы и своенравны, но не злопамятны и всегда прощают обиды. Всегда помогают нуждающимся людям.

Михаил - тоже имеет древнееврейские корни, означает "никто не равен Богу".

Общительные, гостеприимные, щедрые и высоконравственные мужчины. У Михаилов всегда много друзей, которые его ценят. Имеют хорошую интуицию, которая их не раз выручает. Порою могут быть сентиментальны и обидчивы, плохо переносят одиночество - замыкаются в себе.

Николай - от древнееврейского имени Николаос, что значит "повелитель народов".

У Николаев очень часто бывает противоречивый характер. Они могут быть просты и дружелюбны, но в то же время консерваторы и эгоисты. Вместе с тем - трудолюбивы, уравновешены и сообразительны. Иногда делают странные поступки, агрессивны и ревнивы.

Александр - также происходит от древнегреческого, в переводе значит "защитник людей".

Властные и упорные мужчины, готовы повести за собой других. Общительны, остроумны и решительны, но также ранимые и чувственные. Из них получаются хорошие руководители, практически в любой сфере они добиваются успеха.

Ефим - византийское имя, означает "благочестивый".

Трудолюбивым и талантливым Ефимам иногда не хватает настойчивости. Они по натуре доброжелательные, но любят, чтобы ими восхищались другие и начинают сомневаться в себе, если этого не происходит. Склонны к одиночеству и аскетизму.

День ангела - открытки

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