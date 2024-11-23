23 ноября поздравьте с Днём ангела Ивана, Николая, Ольгу и обладателей ещё нескольких имён.

Именины - это особенный день, когда церковь чествует память определенных святых, а их тезки празднуют День ангела. Мы назвали всех именинников 24 ноября по старому и по новому церковному календарю, а также назвали значение каждого имени.

По новому церковному календарю сегодня отмечают именины Борис, Григорий, Иван, Макар, Александр, Алексей.

По старому стилю День ангела празднуют Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга.

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У кого именины сегодня 23 ноября по новому стилю

Александр - современная форма древнегреческого имени Александрос - "защитник человечества".

Алексей - образовано от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Борис - имя древнеславянского происхождения, которое означает "славный в борьбе".

Григорий - от древнегреческого слова георгос, что переводится как "земледелец".

Иван - образовано от древнееврейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Макар - происходит от древнегреческого имени Макариос и означает "блаженный", "счастливый".

У кого День ангела сегодня 23 ноября по старому стилю

Александр - современная форма древнегреческого имени Александрос - "защитник человечества".

Алексей - образовано от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Борис - имя древнеславянского происхождения, которое означает "славный в борьбе".

Георгий - от древнегреческого Георгиос - "земледелец".

Денис - имя произошло от древнегреческого Дионисиос, что переводится как "принадлежащий богу Дионису".

Иван - образовано от древнееврейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Константин - образовано с латинского слова constans, которое переводится как "постоянный", "стойкий".

Михаил - современная форма древнееврейского имени Михаэль - "кто как Бог?", "никто не равен Богу".

Нестор - от греческого слова ностео - "возвращаться", "уходить".

Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр - образовано от древнегреческого имени Петрос, которое означает "камень", "твердый".

Анна - украинская форма древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

Ольга - имя неясного происхождения. По одной версии - от скандинавского Hélga - "святая", "мудрая", "ясная". По другой теории - от древнеславянского Вольга, Волх, что значит "солнечная", "великая".

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