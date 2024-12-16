16 декабря свои именины отмечают обладатели нескольких мужских и одного женского имени.

Именинами или Днем ангела называют событие, когда церковь чтит святого с нашим именем. В такой праздник можно обратиться к небесному тезке в молитве. А верующие родители подбирают имя для ребенка из списка именин в день рождения малыша.

Мы рассказали, кто отмечает День ангела 16 декабря и какое значение имени каждого именинника. А также собрали красивые картинки, которыми можно поздравить близких.

У кого именины сегодня 16 декабря по новому стилю

Александр - от древнегреческого Александрос, что означает "защитник людей".

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Аркадий - образовано от названия области Древней Греции Аркадии.

Владимир - древнеславянского имя, что означает "повелитель мира", "великий правитель".

Илья - от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".

Макар - от древнегреческого слова макариос, что переводится как "блаженный", "счастливый".

Николай - образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Павел - современная форма римского имени Паулюс, то есть "младший", "скромный".

Петр - украинский аналог древнегреческого имени Петрос - "надежный", "камень".

Семен - образовано от древнего еврейского имени имени Шимон - "Бог услышал".

София - в переводе с греческого - "мудрость".

У кого День ангела сегодня 16 декабря по старому стилю

Андрей - происходит от древнегреческого имени Андреас, что означает "мужественный".

Гавриил - от древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".

Георгий - произошло от древнегреческого слова георгиос - "земледелец".

Иван - имя древнееврейского происхождения, от Иоанн - "помилованный Богом".

Николай - образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Савва - от древнегреческого имени Саббас - "мудрый".

Федор - украинская форма древнегреческого имени Феодорос, то есть "дар Божий".

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