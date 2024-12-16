Именинами или Днем ангела называют событие, когда церковь чтит святого с нашим именем. В такой праздник можно обратиться к небесному тезке в молитве. А верующие родители подбирают имя для ребенка из списка именин в день рождения малыша.
Мы рассказали, кто отмечает День ангела 16 декабря и какое значение имени каждого именинника. А также собрали красивые картинки, которыми можно поздравить близких.
У кого именины сегодня 16 декабря по новому стилю
Александр - от древнегреческого Александрос, что означает "защитник людей".
Аркадий - образовано от названия области Древней Греции Аркадии.
Владимир - древнеславянского имя, что означает "повелитель мира", "великий правитель".
Илья - от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".
Макар - от древнегреческого слова макариос, что переводится как "блаженный", "счастливый".
Николай - образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Павел - современная форма римского имени Паулюс, то есть "младший", "скромный".
Петр - украинский аналог древнегреческого имени Петрос - "надежный", "камень".
Семен - образовано от древнего еврейского имени имени Шимон - "Бог услышал".
София - в переводе с греческого - "мудрость".
У кого День ангела сегодня 16 декабря по старому стилю
Андрей - происходит от древнегреческого имени Андреас, что означает "мужественный".
Гавриил - от древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".
Георгий - произошло от древнегреческого слова георгиос - "земледелец".
Иван - имя древнееврейского происхождения, от Иоанн - "помилованный Богом".
Николай - образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Савва - от древнегреческого имени Саббас - "мудрый".
Федор - украинская форма древнегреческого имени Феодорос, то есть "дар Божий".