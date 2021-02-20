Веселые поздравления и забавные картинки с Днем алкоголика.

Ежегодно 20 февраля отмечается один из самых необычных праздников – Международный День людей, победивших алкоголизм. По-простому его еще называют День алкоголика.

День алкоголика - что значит

День алкоголика для многих людей считается прекрасным поводом гульнуть и выпить очередной стаканчик какого-то алкогольного напитка. Эта дата хорошо известна, в частности, тем, кто живет по принципу: "Нет повода не выпить".

Читайте такжеВыходные в марте: сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц весныОднако на самом деле данный праздник вовсе не призыв к любителям спиртных напитков лишний раз пропустить стаканчик алкоголя. Это – праздник людей, сумевших вырваться из цепких лап "зеленого змия" и победить алкогольную зависимость.

20 февраля проводятся различные флеш-мобы и акции, посвященные борьбе с алкоголизмом. А люди, избавившиеся от этой пагубной привычки, делятся с другими своим опытом.

История праздника День алкоголика

Почему выбрана именно эта дата для празднования во всем мире – доподлинно неизвестно. Существует версия, что праздник начали отмечать более 70 лет назад по случаю изобретения первого в мире граненого стакана, который предназначался, в частности, для распития алкоголя. Днем рождения граненого стакана считается 11 сентября, а первый его экземпляр был выпущен в 1943 году на заводе в городе Гусь Хрустальный.

УНИАН собрал шутливые и ироничные поздравления с Днем алкоголика в стихах и картинках, а также забавные картинки и рисунки.

Поздравления с Днем алкоголика

***

Ну что же, братцы кролики,

Тунеядцы – алкоголики...

Сегодня ваш заветный день –

Примите поздравленья все!

Вы алкоголем наслаждайтесь

И им почаще увлекайтесь,

Чтоб весел был каждый час,

Веселье было лишь у вас.

День алкоголика сегодня,

День тех, кто профессионально пьет,

И хочет жить всегда свободно,

Для всех, кто весело живет!

***

Желаю в этот день напиться,

В своей квартире заблудиться.

Друзей, родных не узнавать,

И не найти свою кровать.

***

Всех денег не заработать. Но пропить можно. Помни, друг! С праздником.

***

Пей – умрешь, не пей – умрешь, так что пей, пока живешь. С Днем алкоголика!

***

В День профессионала

Алкогольной науки

Сами к бокалу

Тянутся руки.

Что ж с поздравленья

Сделаем тост:

Счастья, везенья,

Мира без слёз.

Печень есть мускул.

Что ж, разовьём:

Бог с ней, с закуской,

Снова нальём!

***

Этот день для веселых людей,

Это самый прославленный праздник!

Все друзья в долгожданный сей день

Объясняются в общей приязни!

Этот день для народа в веках

Не забудем отметить стаканом!

Он все время в огромных сердцах

И в душе упоительно пьяной!

С Днем алкоголика - шуточные картинки

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Автор: УНИАН