Ежегодно 20 февраля отмечается один из самых необычных праздников – Международный День людей, победивших алкоголизм. По-простому его еще называют День алкоголика.
День алкоголика - что значит
День алкоголика для многих людей считается прекрасным поводом гульнуть и выпить очередной стаканчик какого-то алкогольного напитка. Эта дата хорошо известна, в частности, тем, кто живет по принципу: "Нет повода не выпить".
Читайте такжеВыходные в марте: сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц весныОднако на самом деле данный праздник вовсе не призыв к любителям спиртных напитков лишний раз пропустить стаканчик алкоголя. Это – праздник людей, сумевших вырваться из цепких лап "зеленого змия" и победить алкогольную зависимость.
20 февраля проводятся различные флеш-мобы и акции, посвященные борьбе с алкоголизмом. А люди, избавившиеся от этой пагубной привычки, делятся с другими своим опытом.
История праздника День алкоголика
Почему выбрана именно эта дата для празднования во всем мире – доподлинно неизвестно. Существует версия, что праздник начали отмечать более 70 лет назад по случаю изобретения первого в мире граненого стакана, который предназначался, в частности, для распития алкоголя. Днем рождения граненого стакана считается 11 сентября, а первый его экземпляр был выпущен в 1943 году на заводе в городе Гусь Хрустальный.
УНИАН собрал шутливые и ироничные поздравления с Днем алкоголика в стихах и картинках, а также забавные картинки и рисунки.
Поздравления с Днем алкоголика
***
Ну что же, братцы кролики,
Тунеядцы – алкоголики...
Сегодня ваш заветный день –
Примите поздравленья все!
Вы алкоголем наслаждайтесь
И им почаще увлекайтесь,
Чтоб весел был каждый час,
Веселье было лишь у вас.
День алкоголика сегодня,
День тех, кто профессионально пьет,
И хочет жить всегда свободно,
Для всех, кто весело живет!
***
Желаю в этот день напиться,
В своей квартире заблудиться.
Друзей, родных не узнавать,
И не найти свою кровать.
***
Всех денег не заработать. Но пропить можно. Помни, друг! С праздником.
***
Пей – умрешь, не пей – умрешь, так что пей, пока живешь. С Днем алкоголика!
***
В День профессионала
Алкогольной науки
Сами к бокалу
Тянутся руки.
Что ж с поздравленья
Сделаем тост:
Счастья, везенья,
Мира без слёз.
Печень есть мускул.
Что ж, разовьём:
Бог с ней, с закуской,
Снова нальём!
***
Этот день для веселых людей,
Это самый прославленный праздник!
Все друзья в долгожданный сей день
Объясняются в общей приязни!
Этот день для народа в веках
Не забудем отметить стаканом!
Он все время в огромных сердцах
И в душе упоительно пьяной!
С Днем алкоголика - шуточные картинки
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