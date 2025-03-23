У православных продолжается Великий пост 2025, третье воскресенье которого является особенным. Сегодня, 23 марта, у верующих наступает Крестопоклонная неделя 2025. Этот день нужен для укрепления духа и почитания Креста как символа спасения. А в украинских традициях с ним связано несколько обычаев.
Мы разобрались, что такое Крестопоклонная неделя, как счастливо её провести и чего нельзя делать.
Что значит Крестопоклонная неделя
Крестопоклонная неделя великого поста посвящена Животворящему Кресту Господнему, на котором был распят Иисус. В христианстве эта святыня считается символом воскрешения, искупления грехов, духовной стойкости и победы над смертью. Своей смертью Христос освятил Крест и придал ему высокий смысл.
В Крестопоклонное воскресенье в церквях проводится особая служба в честь Креста Господнего. Священники украшают цветами крест и выносят в центр храма, после чего начинается богослужение. В течение следующей Крестопоклонной недели (с 24 по 30 марта) святыню ещё будут воспевать трижды.
Символически этот день считается серединой Великого поста. Половина трудного периода позади и уже не за горами Пасха. Эта мысль утешает верующих и дает сил поститься дальше. Каждый православный может помолиться об укреплении веры, силе духа, покаянии в грехах.
Что нельзя делать на Крестопоклонной неделе
Запреты сегодня такие же, как и в другие дни Великого поста. В Крестопоклонную неделю нельзя:
- нарушать пост (если этого не требуется по состоянию здоровья);
- переедать;
- пить спиртное;
- шумно веселиться, устраивать вечеринки, играть свадьбу;
- поддаваться вредным привычкам.
Особенно тяжким грехом в Крестопоклонную неделю считается гордыня и осуждение других. Всем верующим стоит помнить, что каждый человек несет свой крест, и лишь Господь может судить чужие поступки.
Как отмечается Крестопоклонная неделя в Украине
У наших предков в этот день было принято выпекать печенье и булочки (разумеется, постные) в форме креста. Выпечку раздавали всем родным, а остатки крошек добавляли к семенам во время посадки. Крестьяне верили, что такие растения дадут хороший урожай.