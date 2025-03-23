Узнайте, что означает Крестопоклонная неделя и о чем сегодня стоит помолиться.

У православных продолжается Великий пост 2025, третье воскресенье которого является особенным. Сегодня, 23 марта, у верующих наступает Крестопоклонная неделя 2025. Этот день нужен для укрепления духа и почитания Креста как символа спасения. А в украинских традициях с ним связано несколько обычаев.

Мы разобрались, что такое Крестопоклонная неделя, как счастливо её провести и чего нельзя делать.

Что значит Крестопоклонная неделя

Крестопоклонная неделя великого поста посвящена Животворящему Кресту Господнему, на котором был распят Иисус. В христианстве эта святыня считается символом воскрешения, искупления грехов, духовной стойкости и победы над смертью. Своей смертью Христос освятил Крест и придал ему высокий смысл.

В Крестопоклонное воскресенье в церквях проводится особая служба в честь Креста Господнего. Священники украшают цветами крест и выносят в центр храма, после чего начинается богослужение. В течение следующей Крестопоклонной недели (с 24 по 30 марта) святыню ещё будут воспевать трижды.

Символически этот день считается серединой Великого поста. Половина трудного периода позади и уже не за горами Пасха. Эта мысль утешает верующих и дает сил поститься дальше. Каждый православный может помолиться об укреплении веры, силе духа, покаянии в грехах.

Что нельзя делать на Крестопоклонной неделе

Запреты сегодня такие же, как и в другие дни Великого поста. В Крестопоклонную неделю нельзя:

нарушать пост (если этого не требуется по состоянию здоровья);

переедать;

пить спиртное;

шумно веселиться, устраивать вечеринки, играть свадьбу;

поддаваться вредным привычкам.

Особенно тяжким грехом в Крестопоклонную неделю считается гордыня и осуждение других. Всем верующим стоит помнить, что каждый человек несет свой крест, и лишь Господь может судить чужие поступки.

Как отмечается Крестопоклонная неделя в Украине

У наших предков в этот день было принято выпекать печенье и булочки (разумеется, постные) в форме креста. Выпечку раздавали всем родным, а остатки крошек добавляли к семенам во время посадки. Крестьяне верили, что такие растения дадут хороший урожай.

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