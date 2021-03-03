Важную роль при выборе подарка на 8 марта играют предпочтения и увлечения жены.

Приближается Международный женский день и сейчас перед многими мужчинами встает вопрос, что подарить жене на 8 марта? Ведь в идеале им хочется найти необычную, но в то же время нужную вещь.

Читайте такжеВыходные в марте: сколько будем отдыхать в этом месяцеБукет цветов, гаджеты или аксессуары – одни из самых популярных праздничных презентов на женский праздник. Конечно же, важную роль при выборе подарка играют предпочтения и увлечения жены. Хотя даже самая маленькая мелочь, необычно задекорированная, способна порадовать женское сердце и вызвать у второй половинки искренние эмоции.

УНИАН подобрал несколько идей для подарков женам на 8 марта. При этом предложенные варианты стоит дорабатывать, учитывая предпочтения любимых женщин.

Подарки жене на 8 марта

В этот особенный весенний день муж стремится порадовать любимую необычным подарком. При этом следует учитывать, что не стоит на 8 марта дарить, к примеру, кастрюли, сковородки, чайники или предметы, которыми будет пользоваться вся семья. Сюрприз на 8 марта жене должен быть индивидуальным и незабываемым.

Презент, сделанный собственноручно

Довольно оригинальный сюрприз жене на 8 марта – это сделанный собственноручно презент. Например, это может быть открытка, коллаж с фото, сувениры из дерева. Такой вариант подарка подойдет для мужчин, которые обладают необходимыми навыками.

Романтический жест

Завтрак в постель или романтический ужин в роскошном ресторане – хороший вариант подарка жене. Если к этому добавить еще и букет любимых цветов – то вторая половинка должна быть в восторге от сюрприза.

Духи

Хорошим подарком жене будут ее любимые духи. Или же можно выбрать какой-то необычный аромат, который с большой вероятностью понравится любимой.

Драгоценности

Ювелирные изделия из серебра, золота или бижутерия. Учитывая предпочтения любимой, можно подобрать драгоценность, которая будет радовать ее не один год.

Эксклюзивные сладости

Сейчас в магазинах можно найти невероятное разнообразие различных красиво оформленных лакомств, которые являются настоящим произведением искусства. Сделать такой подарок более личным и романтичным поможет, например, наклеенное внутрь совместное фото.

Красивое, эффектное нижнее белье

Это будет подарком сразу для обоих, ведь, скорее всего, любимая захочет продемонстрировать, насколько ей идет полученный подарок. Конечно же, нижнее белье хороший вариант сюрприза в случае уверенности в своем выборе (ведь можно промахнуться с размером). Выбрать, например, можно симпатичную пижаму или сексуальную ночную рубашку.

Впечатление как подарок

Билеты в театр, на выставку или на концерт любимой группы будут отличным подарком для жены. При этом стоит заранее узнать, на что именно она хотела бы сходить.

Путешествие

Романтическое путешествие в любимую страну – какая женщина может отказаться от такого сюрприза? Если же пока нет возможности отправиться за границу, то можно организовать экскурсию по собственному городу, посетив в нем красивые и еще неизведанные места.

Практичный подарок

Это может быть сертификат в косметический или парфюмерный бутик. Презентовать такой подарок лучше всего в оригинальной открытке.

Оригинальные букеты

Такой букет совсем необязательно должен быть из цветов, ведь в наше время также существует множество других вариантов. Например, это могут быть сладкие конфетные букеты или оригинальные композиции из фруктов.

Электроника

Речь идет не о бытовых приборах таких, как пылесос или микроволновка. Подарить жене можно новенький смартфон, планшет, электронный ридер или MP3-плеер. Бюджетным такой вариант сложно назвать, но ведь приятно будет порадовать родного человека.

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Автор: УНИАН