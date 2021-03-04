Весенний праздник – отличный повод уделить внимание любимой и подарить ей что-то небанальное, оригинальное и нужное.

Считанные дни остались до главного праздника марта – Международного женского дня. В этот весенний день прекрасные девушки получают множество комплиментов, поздравлений, их одаривают цветами и сладостями.

Читайте такжеЧто подарить жене на 8 марта: идеи милых и оригинальных сюрпризов второй половинкеВесенний праздник – отличный повод уделить внимание любимой девушке и подарить ей что-то небанальное, оригинальное и нужное. Чтобы его владелица не положила презент подальше сразу же после получения.

Любой подарок – это прежде всего знак внимания. Конечно же, хочется, чтобы он был неожиданным, желанным, вызывал радость и искренний восторг. Выбрать подарок девушке на 8 марта непросто, но при желании все возможно.

УНИАН сделал подборку интересных и популярных идей для подарков девушкам на нежный весенний праздник.

Подарки девушке на 8 марта

У этого праздника вполне красноречивое название – Международный женский день. Поэтому любая девушка будет рада подарку, который еще больше подчеркнет ее женские качества. Можно присмотреть какой-то оригинальный сюрприз для любимой из следующего списка:

Цветы (и не только)

Врученный девушке утром букет любимых цветов с большой связкой воздушных шаров и завтрак, поданный в постель, – наверняка создаст праздничное настроение на весь день.

Ювелирное украшение

Подвеска, серьги, браслет, перстень – любая вещичка из этого будет прекрасным подарком представительнице прекрасного пола. Можно подобрать что-то особенное для любимой из серебра, золота или модной бижутерии.

Музыкальная или шкатулка для украшений

Девушкам, любящим драгоценности, шкатулка для их хранения очень пригодится. Все серьги, подвески, перстни в ней будут упорядочены. А музыкальная шкатулка с любимой мелодией станет замечательным романтическим жестом.

Духи

Флакон духов любимого бренда – всегда желанная для девушки вещь. Но здесь важно не промахнуться, ведь аромат – дело довольно индивидуальное.

Эксклюзивные сладости

Девушки обычно обожают сладости. Поэтому их очень порадует, например, именная коробка конфет или печенье с предсказаниями.

Модный гаджет и аксессуары к ним

Современной молодой девушке можно подарить, например, смартфон, mp3-плеер, беспроводные наушники, качественную гарнитуру, органайзер для гаджетов, кольцо-подсветку для селфи.

Аксессуары

Сумка, клатч, зонт, палантин, перчатки – можно выбрать что-то модное и нужное любимой девушке.

Красивое белье

Нижнее белье в подарок девушке – хороший вариант, но он будет уместным, ввиду того, в каких отношениях находятся молодые люди. К тому же мужчине стоит быть уверенным в своем выборе, ведь можно не угадать с размером.

Предмет хобби

Какая-то вещь выбранная с учетом предпочтений и увлечений любимой будет полезным приятным сюрпризом девушке на 8 марта. Беспроигрышным вариантом в данном случае является книга.

Впечатления и эмоции в подарок

Билеты на интересный спектакль, премьеру фильма или концерт любимой группы. Или же можно совершить романтическую прогулку по местам, которые имеют особое значение для вашей пары.

Практичный подарок

Сертификат в косметический или парфюмерный бутик либо на приобретение нужных девушке для красоты вещей. Вручать такой подарок лучше всего в оригинально оформленной открытке.

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Автор: УНИАН