Приближается Новый год – пора задуматься над праздничными презентами для близких. Этот праздник напоминает нам о важности семьи и родственных отношений. На Новый год стоит порадовать любимую маму полезным и приятным подарком.
Ранее мы рассказывали, что подарить на Новый год мужчине, и составили список лучших сюрпризов.
Что подарить маме на Новый год: портрет ручной работы
В интернете можно найти немало художников, которые рисуют портреты на заказ. Вручите маме картину с её изображением ручной работы – такой подарок её обязательно порадует. Нарисовать также можно маму в окружении всей семьи: напомните, как её все любят.
Что подарить на Новый год маме: техника для дома
Если вашей маме трудно готовить, убирать дом или стирать белье – можно значительно облегчить её жизнь. Купите ей планетарный миксер – чудесное изобретение для кухни. Также можно приобрести хлебопечку, кофеварку, сушилку для одежды или увлажнитель воздуха. Если позволяют финансы – шикарным подарком будет робот-пылесос.
Идеи подарка маме на Новый год: парфюмерия
Новый аромат будет желанным подарком почти для любой женщины. Если вы знаете предпочтения мамы – подобрать парфюм её по вкусу будет несложно. Посмотрите, какие духи у неё уже есть, и что ей может понравиться.
Что подарить маме на Новый год 2022: сертификат
Если вы не можете определиться с конкретным товаром – дайте маме выбор. Купите ей сертификат на услугу, в салон красоты или в магазин. Так она сможет сама выбрать для себя желаемый товар в пределах подарочной суммы.
Читайте такжеХватит голову ломать: оригинальные и опасные идеи, что подарить на Новый год 2022Если мама любит читать или путешествовать – подарите ей подарочную карту в книжный магазин или туристическую поездку. Не забывайте, что для посещения большинства мест у мамы в наличии должен быть COVID-сертификат.
Что подарить маме на Новый год недорого: подарок для хобби
У каждого человека есть свои интересы. Одни мамы любят вязать и шить, другие обожают кататься на лыжах, третьи обожают выпекать торты. Порадуйте родную женщину соответствующим подарком: набором для вязания, новым зимним костюмом или формой для запекания. Возможно, некоторые старые мамины вещи требуют замены – тогда купите что-то поновее.
Вам также может быть интересно: