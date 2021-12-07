Если вы ещё ломаете голову над тем, что подарить маме на Новый год – мы подскажем несколько презентов.

Приближается Новый год – пора задуматься над праздничными презентами для близких. Этот праздник напоминает нам о важности семьи и родственных отношений. На Новый год стоит порадовать любимую маму полезным и приятным подарком.

Ранее мы рассказывали, что подарить на Новый год мужчине, и составили список лучших сюрпризов.

Что подарить маме на Новый год: портрет ручной работы

В интернете можно найти немало художников, которые рисуют портреты на заказ. Вручите маме картину с её изображением ручной работы – такой подарок её обязательно порадует. Нарисовать также можно маму в окружении всей семьи: напомните, как её все любят.

Что подарить на Новый год маме: техника для дома

Если вашей маме трудно готовить, убирать дом или стирать белье – можно значительно облегчить её жизнь. Купите ей планетарный миксер – чудесное изобретение для кухни. Также можно приобрести хлебопечку, кофеварку, сушилку для одежды или увлажнитель воздуха. Если позволяют финансы – шикарным подарком будет робот-пылесос.

Идеи подарка маме на Новый год: парфюмерия

Новый аромат будет желанным подарком почти для любой женщины. Если вы знаете предпочтения мамы – подобрать парфюм её по вкусу будет несложно. Посмотрите, какие духи у неё уже есть, и что ей может понравиться.

Что подарить маме на Новый год 2022: сертификат

Если вы не можете определиться с конкретным товаром – дайте маме выбор. Купите ей сертификат на услугу, в салон красоты или в магазин. Так она сможет сама выбрать для себя желаемый товар в пределах подарочной суммы.

Читайте такжеХватит голову ломать: оригинальные и опасные идеи, что подарить на Новый год 2022Если мама любит читать или путешествовать – подарите ей подарочную карту в книжный магазин или туристическую поездку. Не забывайте, что для посещения большинства мест у мамы в наличии должен быть COVID-сертификат.

Что подарить маме на Новый год недорого: подарок для хобби

У каждого человека есть свои интересы. Одни мамы любят вязать и шить, другие обожают кататься на лыжах, третьи обожают выпекать торты. Порадуйте родную женщину соответствующим подарком: набором для вязания, новым зимним костюмом или формой для запекания. Возможно, некоторые старые мамины вещи требуют замены – тогда купите что-то поновее.

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Автор: Екатерина Пулатова